AVVISTAMENTO UFO MEDUSA – Man mano che il tempo passa, le immagini e le fotografie di oggetti strani continuano a attirare l’attenzione di tutti, e in questa occasione è emerso un intrigante video che mostra un UFO con una sorprendente somiglianza a una medusa mentre sorvola una base militare, generando più domande che risposte.

Il regista e giornalista (e anche ufologo) Jeremy Corbell ha filtrato immagini catturate dall’esercito statunitense, in cui si può osservare un misterioso oggetto volante visibile solo attraverso una telecamera termica e che è stato definito con l’acronimo FAN (fenomeno anomalo non identificato).

La misteriosa entità è stata catturata in movimento su terra e acqua in una base militare, e nel video si può notare che l’UFO cambia tra il bianco e il nero, suggerendo variazioni di temperatura da caldo a freddo. Diversi testimoni hanno descritto le “gambe” penzolanti dell’oggetto come immobili.

Secondo i rapporti diffusi, l’oggetto è rimasto immerso nell’acqua per 17 minuti prima di emergere e sparire ad alta velocità, un comportamento che ha lasciato gli esperti perplessi. Corbell ha affermato:

“Passa sopra un corpo d’acqua. Mi è stato detto che si ferma all’improvviso, scende rigidamente nell’acqua e per 17 minuti non fa nulla. E poi bum! Questa cosa esce dall’acqua e spicca il volo a 45 gradi”.

Le rivelazioni di Corbell sono state parte della sua presentazione nel documentario “TMZ Presents: UFO Revolution“, in cui affronta le indagini su quello che lui considera “il più grande insabbiamento nella storia del mondo“. Questo fenomeno segue l’esposizione nel 2020 del programma UFO in corso del Pentagono da parte del New York Times.

Dopo quella rivelazione, un sottocomitato di supervisione della Camera dei Rappresentanti ha tenuto un’audizione nel luglio 2023 sugli UFO, dove tre ex ufficiali militari hanno affermato che il governo sapeva di più sugli UFO di quanto venisse rivelato al pubblico.

David Grusch, un ex funzionario dell’intelligence di alto livello, ha testimoniato che gli Stati Uniti avevano UFO fin dagli anni ’30 e stavano sviluppando segretamente tecnologie non umane.

Durante l’audizione, è stata posta la domanda su possibili omicidi legati alle informazioni sugli UFO, a cui Grusch ha risposto attentamente che indirizzava le persone con quella conoscenza alle autorità competenti.

Nel frattempo, i membri del Comitato di Supervisione della Camera dei Rappresentanti parteciperanno a una sessione informativa classificata sui fenomeni anomali non identificati (UAP), comunemente noti come UFO, evidenziando un crescente interesse e una richiesta di trasparenza su questo enigmatico argomento.

@altaextraneza Este es un video con acercamiento del OVNI tipo medusa que Jeremy Corbell publicó. Noté que estaba bastante alejado. Esto son 6 segundos del material, pero es la parte más clara. Muestra al OVNI cambiando de temperatura, como se ve a través de la imaginería térmica. Es meramente especulación, pero puedo ver lo que parece una cámara o pieza de observación en la parte superior. ¿Cuáles es tu opinión al respecto después de verlo con mayor acercamiento? 🛸 Muchas personas han reportado sentirse increíblemente incómodas después de ver esto, pero personalmente no me siento así, ¿Y tú? Lo que me resulta más confuso es que los tentáculos parecen no moverse, como si todo estuviera rígido. ¿Tal vez esto indica que no hay resistencia del viento? 👾 Si alguien con el conocimiento necesario pudiera estabilizar este video, sería muy apreciado. Además, ¿alguien sabe de algún material similar que muestre este tipo de OVNI tipo medusa? Me preocupa que sea invisible y la idea de estas cosas volando por todas partes es un poco inquietante. ¿Las cámaras térmicas son increíblemente caras? 👁️