Gli USO (Oggetto sottomarino non identificato) stanno diventando un “problema”, ancora più grande degli UFO per le forze armate USA. Lo rivelano i record mostrati negli ultimi anni. Il video radar delle navi della Marina degli Stati Uniti ha mostrato la presenza di almeno 100 oggetti sconosciuti al largo della costa della California nel 2019. I militari hanno escluso gli oggetti come droni poiché erano scomparsi sott’acqua.

L’ufologo Jeremy Corbell, l’unico civile nominato durante l’udienza UFO del Congresso a maggio, ha pubblicato una serie di prove che sono state corroborate dal Pentagono. In totale erano 6 e una delle prove è stata mostrata durante l’udienza pubblica. Scott Bray, vicedirettore dell’intelligence navale, si è detto “ragionevolmente certo” che gli oggetti fossero droni. Tuttavia, Corbell ha affermato che se sono droni, come gli oggetti senza pilota visti in precedenza, non sono convenzionali.

Navi tecnologicamente avanzate di origine sconosciuta

Questi oggetti “galleggiavano” ad un’altezza di 6.

“Gli UFO sono reali e rimangono un problema di sicurezza nazionale più grande di quanto pensassimo”.

400 metri per 4 ore, volavano a 255 chilometri orari. Inoltre, si tuffarono in acqua fino a perdersi. Dopo l’udienza, Corbell ha cercato di mostrare al pubblico e al Congresso stesso che lo stanno fuorviando: “stanno nascondendo informazioni”. In un’intervista al quotidiano The Sun, ha dichiarato:

Ma mentre molte persone discutono se siano droni o UFO, i video mostrati da Corbell mostrano qualcos’altro. Questi scompaiono nell’acqua. Questo è fondamentale, perché mostra che queste navi tecnologicamente avanzate di origine sconosciuta sfidano i principi della resistenza.

“Si è capito che sono scomparsi nell’acqua, il che ha portato all’ipotesi che questi oggetti abbiano capacità transmediali“. Transmedia è la capacità di attraversare lo spazio, l’aria o il mare senza distruggersi. Così sfidano tutte le leggi di inerzia conosciute.

Questi oggetti, quindi, sarebbero USO e sono immuni dalla nostra comprensione dell’effetto inerziale. Ad esempio, si muovono più velocemente della velocità del suono, senza un boom sonico. Corbell, che ha molte fonti, ha affermato che questa capacità ha portato i militari a credere che si muovano gravitazionalmente.

Ha spiegato che sembrano circondare gli USO con distorsione gravitazionale per consentire la transmedia. Qualcosa al di là della tecnologia di qualsiasi esercito di terra mostrato in guerra o in altri scenari.

La scorsa settimana la Commissione Intelligence del Senato ha approvato un disegno di legge che menziona specificamente “fenomeni sottomarini aerospaziali non identificati“. Ciò che dà più credibilità all’ipotesi USO.

Il disegno di legge aumenterà la trasparenza e ulteriori sforzi per riformare il processo di declassificazione. O almeno così ha lasciato una dichiarazione congiunta del 23 giugno tra i senatori Marco Rubio e Mark Warner.

Jeremy Corbell ha affermato di essere a conoscenza di eventi simili nella stessa zona operativa che non sono pubblici. Così come gli eventi nel Mar Cinese Meridionale e le attuali zone di guerra attive. Ciò significa che gli oggetti vengono regolarmente osservati e compromessi, o ignorati dalle forze armate statunitensi.