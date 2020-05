Un team di scienziati dell’Università di Hong Kong ha valutato l’efficacia e la sicurezza di tre farmaci antivirali usati per trattare i pazienti con coronavirus. Questi sono l’interferone beta-1b, il lopinavir-ritonavir e la ribavirina, che se usati in combinazione hanno aiutato a guarire le persone infette dal virus pandemico. “Inoltre, la tripla terapia antivirale ha rapidamente trasformato la carica virale in tutti i campioni, riducendo in tal modo l’infettività del paziente.”

Lo studio ha riguardato 127 casi, tra febbraio e marzo 2020, registrati a Hong Kong. Di questi, 86 pazienti sono stati trattati con il trio di farmaci, mentre i restanti 41 sono stati assegnati come gruppo di confronto.

Le persone che hanno ricevuto il trattamento proposto erano negative per il coronavirus circa sette giorni dopo aver presentato i primi sintomi. Inoltre, questa alternativa ha ridotto la durata dei sintomi tra quattro e otto giorni, segnando con successo il processo di recupero, a differenza degli individui che facevano parte del gruppo di controllo.

“La terapia antivirale tripla precoce era sicura e superiore al solo lopinavir-ritonavir per alleviare i sintomi e ridurre la durata della diffusione del virus e la degenza ospedaliera in pazienti con covid-19 da lieve a moderata”, hanno spiegato gli autori.

I farmaci applicati sono generalmente utilizzati in malattie come l’epatite C o la sclerosi multipla per regolare l’infiammazione e sopprimere la crescita virale. I risultati dello studio sono stati pubblicati sulla rivista The Lancet.