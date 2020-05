Il mondo sta subendo cambiamenti mai visti prima nell’era moderna. Nel mezzo della pandemia coronavirus che stiamo vivendo ci troviamo di fronte a un picco insolito negli avvistamenti UFO in tutto il mondo. Luci misteriose e strani oggetti sono stati segnalati nei cieli notturni dall’inizio della crisi sanitaria. Ad esempio, ci sono stati avvistamenti UFO in Belgio, nel Regno Unito e negli Stati Uniti, tra gli altri. Un fenomeno insolito si sta verificando anche nelle strade deserte di Roma. Flotte UFO sono state registrate nei cieli della capitale italiana.

Molti sono diventati ufologi per passare il tempo e finire per assistere all’impossibile. E’ ciò che è accaduto durante una connessione in diretta da Castel Sant’Angelo, a breve distanza dal Vaticano. La notte dell’8 maggio 2020, durante la notizia sul canale televisivo spagnolo Telecinco, un oggetto luminoso a forma di disco è apparso passando sopra il monumento romano Castel Sant’Angelo, situato sulla riva destra del fiume Tevere.

L’UFO è stato visto da diversi spettatori durante una connessione in diretta tv alle 20:45 ora locale, mentre il giornalista Dario Menor stava raccontano la situazione della pandemia in Italia. Ad un certo punto, il presentatore di Informativos Telecinco, Pedro Piqueras, lascia la parola al corrispondente a Roma Darío Menor. Mentre il giornalista spagnolo parlava, appare uno strano oggetto luminoso, che si spostava da sinistra a destra delle immagini.

L’UFO allungato sembrava provenire da Piazza San Pietro in Vaticano con direzione verso il centro di Roma. Le immagini mostrano il rapido passaggio di un oggetto allungato a luce bianca, che appare e scompare in pochi secondi. Alcuni esperti in ufologia sostengono che lo strano oggetto sembrerebbe essere composto da almeno quattro sfere luminose, collegate tra loro. Le sfere diventano visibili quando l’oggetto stesso scompare. La velocità è incredibilmente veloce e il colore bianco estremamente brillante. Inoltre, non si sente alcun suono mentre l’oggetto volante non identificato passa.

