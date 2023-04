Un uomo in India ha contratto una malattia fungina per le piante che risulta mortale, come dimostrato da un articolo di medici indiani pubblicato sulla rivista Medical Mycology Case Reports. Si tratta del primo caso di infezione umana da parte del fungo vegetale “Chondrostereum purpureum“.

Il paziente, un micologo di 61 anni, si è presentato in ospedale lamentando tosse costante, raucedine, difficoltà a deglutire, mal di gola e affaticamento per tre mesi. Non aveva alcuna malattia cronica pregressa come diabete, infezione da HIV o malattie renali, come precisato dagli esperti.

I medici hanno diagnosticato al paziente un’infezione da Chondrostereum purpureum, un fungo vegetale che provoca la malattia della foglia d’argento nelle piante. Le scansioni effettuate in ospedale hanno rivelato che l’infezione aveva causato un ascesso paratracheale nel collo dell’uomo, ostruendo parzialmente le sue vie respiratorie.

Gli specialisti hanno prescritto unquotidiano per due mesi. Dopo due anni, l’uomo si sente “assolutamente bene” e l’infezione non è tornata.

I medici affermano che questo caso “solleva seri interrogativi sulla propensione di questo tipo di infezione a manifestarsi sia negli individui sani che in quelli immunodepressi“.

“Negli ultimi anni sono emersi numerosi nuovi agenti patogeni fungini‘, scrivono i ricercatori nello studio. ‘Il cambiamento climatico provoca la mutazione dei funghi patogeni, che aumenta la loro resistenza a fattori esterni e la loro patogenicità”, avvertono. Il riscaldamento globale e altre attività della civiltà potrebbero essere la causa di nuove malattie fungine.

Il famoso videogioco “The Last of Us” e la serie omonima, affrontano simili preoccupazioni riguardo alla possibilità di una catastrofe biologica causata da un fungo mutante chiamato cordyceps.