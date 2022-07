Formula 1 Streaming: GP d’Austria 2022 online live diretta tv. Undicesimo appuntamento della stagione di F1 2022: il Gran Premio d’Austria. Il weekend del GP del Red Bull Ring vede il ritorno della Sprint, la seconda delle tre previste nel Mondiale 2022 (la prima è stata a Imola e la prossima sarà a Interlagos, Brasile).

Il GP d’Austria sarà una grande occasione per Charles Leclerc? Così il monegasco della Ferrari: “C’è un’occasione sotto tanti punti di vista. Spero che l’afferreremo con entrambe le mani e usciremo da questo weekend molto più vicini di quanto siamo ora a Verstappen”.

Dove vedere Ferrari GP Austria F1 2022 in streaming live e diretta tv invece di Rojadirecta

Di seguito dove vedere

Il Gran Premio d’Austria di Formula 1 sul circuito “Red Bull Ring” di Spielberg in diretta tv sui canali digitali della piattaforma piattaforma pay-per-view di Sky Sport F1 e Sky Sport Uno, oltre che con Sky Q, l’incredibile definizione del 4K HDR.

Video streaming gratis online per gli abbonati con l’app Sky GO (link skygo.sky.it), mentre a pagamento per tutti c’è Now TV (link www.nowtv.it). Rojadirecta è illegale, quindi oscurato in Italia. Di seguito il programma con gli orari:

Venerdì 8 luglio > Prove Libere 1 inizio ore 13:30. Alle ore 17 le Qualifiche F1 con differita su TV8 sabato dalle 18:30.

con differita su TV8 sabato dalle 18:30. Sabato 29 luglio > Prove Libere 2 che inizieranno alle 12:30. Alle ore 16:30 ci saranno le qualifiche sprint F1 con differita su TV8 dalle 20:15.

con differita su TV8 dalle 20:15. Domenica 10 luglio > Partenza Gara F1: 15:00, con differita su TV8 dalle 18.