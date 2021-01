Terremoto Oggi Filippine: Sisma M7 in mare, nessun Allarme Tsunami.

TERREMOTO FILIPPINE – Nelle Filippine è stato registrato un terremoto di magnitudo 7. L’epicentro è stato localizzato a circa 219 chilometri a sud-ovest di Pondaguitan, nella provincia di Dávao Occidental. Secondo l’US Geological Survey (USGS), il terremoto è avvenuto ad una profondità (ipocentro) di 95,8 chilometri e, al momento, non è stato lanciato alcun allarme tsunami.

Terremoto M 7 – 210 km SE of Pondaguitan, Filippine

Data e ora: 2021-01-21 12:23:05 (UTC)

Coordinate geografiche epicentro: 5.007°N 127.517°E (mappa)

Ipocentro: 95,8 km di profondità

Località più vicine all’epicentro del terremoto:

Pondaguitan, Davao, 211,5 km (131,4 mi)

popolazione 2143Caburan, Davao, 231,3 km (143,7 mi) popolazione 12618Mati, Davao, 260,3 km (161,7 mi) popolazione 105908Malita, Davao, 262,9 km (163,3 mi) popolazione 41114Davao, Davao, 311,9 km (193,8 mi) popolazione 1212504

Nel frattempo, l’Istituto filippino per il monitoraggio e la mitigazione di eruzioni vulcaniche, terremoti e tsunami (PHIVOLCS), ha notato che la magnitudo del terremoto era 7,1 e si è verificato a una profondità di 116 chilometri.

Vista profondità dell’ipocentro il terremoto non sembra aver provocato danni a persone o cose. Testimonianze dirette apparse online nel sempre utile sito del Centro Sismologico Euro-Mediterraneo (CSEM), affermano che il movimento è stato leggero per una decina di secondi. La percezione della scossa è stata maggiore nei piani superiori dei grandi grattacieli, per questo motivo a Manila moltissime persone si sono riversate nelle strade, prevenendo ulteriori scosse magari più forti.