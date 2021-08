Vedere Napoli-Venezia Streaming Gratis On-line è possibile oggi domenica 22 agosto 2021 alle ore 20:45 italiane sui canali digitali dopo Udinese-Juve. Si gioca per la prima giornata del campionato di calcio di Serie A 2021-22. Spalletti, nella conferenza stampa della vigilia, ha caricato i suoi: “Napoli arrapante, non mi manca niente. Ho accettato questo ruolo anche per i nomi già presenti in rosa. Lavorerò con loro, essere noi è bellissimo”. Poi a proposito di mercato sottolinea: “Insigne e Manolas restano”.

Napoli-Venezia Streaming Live, probabili formazioni



Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Lorenzo Insigne. Allenatore Spalletti. A disposizione in panchina: Ospina, Marfella, Rrahmani, Malcuit, Juan Jesus, Zanoli, Elmas, Palmiero, Machach, Lozano, Ounas, Petagna.

Venezia (4-3-1-2): Maenpaa; Ebuehi, Caldara, Ceccaroni, Schnegg; Fiordilino, Peretz, Heymans; Sigurdsson; Forte, Johnsen. Allenatore Zanetti.

A disposizione in panchina: Bertinato, Lezzerini, Svoboda, Molinaro, Tessmann, Dezi, Karlsson, Bjarkason, Galazzi, Di Mariano.

Arbitro: Aureliano di Bologna. Guardalinee: Imperiale e Bercigli. Quarto uomo: Cosso. VAR: Di Paolo. AVAR: Peretti.

Napoli-Venezia in TV



Napoli-Venezia in diretta tv con il servizio a pagamento di streaming online DAZN visibile con smart tv di ultima generazione compatibili. La telecronaca sarà affidata a Pierluigi Pardo, coadiuvato al commento tecnico da Stefano Schwoch.

Napoli-Venezia Streaming Gratis



Napoli-Venezia live streaming gratis (per gli abbonati) con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc.

Dove vedere la partita Napoli-Venezia Streaming al posto di Rojadirecta su Internet

Come possibili alternative per vedere Napoli-Venezia, abbiamo Video YouTube, Facebook Live-Stream e Periscope, oppure il raccoglitore internet di links online gratuiti Rojadirecta che però è stato dichiarato illegale in Italia. Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.