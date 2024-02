Vedere Roma-Torino Streaming Gratis On-line è possibile oggi lunedì 26 febbraio 2024 alle ore 18:30 italiane sui canali digitali. Dopo aver vinto ai rigori contro il Feyenoord, la Roma si prepara a affrontare il Torino. Il Torino, invece, è stato sconfitto dalla Lazio e ora cerca di riscattarsi contro la Roma. Durante l’allenamento della Roma prima della partita contro il Torino, è stato individuato Michele Orecchio, collaboratore di Juric al Torino, vicino al centro sportivo. È stato fermato dalla polizia con dispositivi tecnologici e non è la prima volta che viene sorpreso a spiare durante un allenamento. Di seguito formazioni e info per vedere Roma-Torino streaming e tv.

Statistica in evidenza: la Roma è imbattuta nelle ultime 22 partite casalinghe ufficiali in cui è favorita dai pronostici (17 vittorie, 5 pareggi — inclusi tempi supplementari e rigori).

Roma-Torino Streaming Live, probabili formazioni



Llorente è stato escluso dalla formazione della Roma, con Ndicka che lo sostituisce. Il Torino ha perso Tameze e Vojvoda per infortunio, ma Djidji e Rodriguez sono pronti a sostituirli. Ricci gioca al posto di Ilic in mediana, mentre Pellegri potrebbe prendere il posto di Sanabria in attacco. A sinistra, Lazaro o Masina potrebbero giocare. Il 18enne difensore olandese della Roma Dean Huijsen attira l’attenzione non solo per la sua altezza imponente, ma anche per la sua capacità offensiva.

Lui e Duván Zapata del Torino sono entrambi entrati sul tabellino dei marcatori in tutte e due le ultime vittorie del loro rispettivo club in Serie A.

ROMA (4-3-3): Svilar; Kristensen, Mancini, Ndicka, Angelino; Cristante, Paredes, Bove; Dybala, Lukaku, El Shaarawy. Allenatore De Rossi.

A disposizione in panchina: Rui Patricio, Boer, Celik, Smalling, Huijsen, Karsdorp, Zalewski, Aouar, Renato Sanches, Spinazzola, Baldanzi, Pagano, Pellegrini, Azmoun, Joao Costa. Indisponibili: Abraham, Llorente. Squalificati: nessuno. Diffidati: Kristensen, Llorente, Pellegrini.

TORINO (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Djidji, Lovato, Rodriguez; Bellanova, Ricci, Linetty, Masina; Vlasic; Sanabria, Zapata. Allenatore Juric.

A disposizione in panchina: Gemello, Popa, Sazonov, Savva, llic, Tameze, Gineitis, Pellegri, Okereke, Lazaro, Kabic. Indisponibili: Buongiorno, Schuurs, Vojvoda. Squalificati: nessuno. Diffidati: Lovato.

Arbitro: Sacchi (Macerata). Guardalinee: Di Iorio e Cecconi. IV Uomo: Ayroldi. VAR: Paterna. Assistente VAR: Di Bello.

Roma-Torino LIVE in TV



Roma-Torino in diretta tv con il servizio a pagamento di streaming online DAZN visibile con smart tv di ultima generazione compatibili. Gli abbonati a DAZN e Sky potranno attivare Zona DAZN e godersi il match sul canale 214 del decoder di Sky. La telecronaca di Roma-Torino su DAZN sarà affidata a Riccardo Mancini con commento tecnico di Dario Marcolin.

Roma-Torino Streaming Gratis LIVE



Roma-Torino live streaming gratis (per gli abbonati) con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc.

Alternative per vedere LIVE la partita Roma-Torino Streaming



Non ci sono possibili alternative per vedere Roma-Torino, nemmeno Video YouTube, Facebook Live-Stream e Periscope, oppure il raccoglitore internet di links online gratuiti Rojadirecta che è stato dichiarato illegale in Italia. Prova cercare “Roma-Torino Rojadirecta” su Google e buona fortuna! Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter e sul sito del Corriere dello Sport ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.