Vedere Lazio-Milan Streaming Gratis On-line è possibile venerdì 1° marzo 2024 alle ore 20:45 italiane sui canali digitali di DAZN. La partita andrà in scena allo Stadio Olimpico di Roma: anticipo che apre la 27esima giornata del campionato di calcio di Serie A.

Il Milan di Pioli sfida la Lazio di Sarri nell’anticipo del venerdì della ventisettesima giornata di Serie A. La posta in palio è il posto in Europa, con i rossoneri che possono avvicinarsi alla Champions e i biancocelesti che cercano di riscattarsi dopo la sconfitta precedente e di prepararsi al meglio per la partita contro il Bayern Monaco in Champions League.

Appuntamento alle ore 20:45 quindi per vedere Lazio-Milan streaming gratis (per gli abbonati a Dazn). Statistica in evidenza: La Lazio ha vinto 4-0 nell’ultima sfida casalinga contro il Milan in Serie A (24 gennaio 2023) e non batte il Diavolo in due gare interne di fila sotto la guida dello stesso tecnico dal periodo tra il 1973 e il 1976 – quattro successi consecutivi all’Olimpico con Tommaso Maestrelli allenatore.

Lazio-Milan Streaming Live, probabili formazioni

Nella Lazio Sarri potrebbe far giocare Gila in difesa, mentre a centrocampo è aperto il ballottaggio tra Immobile e Castellanos. Zaccagni dovrebbe iniziare dalla panchina. Pioli ha recuperato Tomori e Kalulu in squadra, con Gabbia e Thiaw che dovrebbero iniziare la partita. Florenzi potrebbe avere più spazio di Calabria in difesa, ma se Theo Hernandez sarà infortunato, potrebbero giocare entrambi. Inoltre, c’è una competizione aperta a centrocampo dove Adli è in vantaggio su Reijnders.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Hysaj; Guendouzi, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni.

A disposizione in panchina: Sepe, Mandas, Pellegrini, Lazzari, Casale, Ruggeri, Vecino, Kamada, Isaksen, Castellanos, Fernandes, Pedro. Indisponibili: Patric, Rovella. Squalificati: Nessuno. Diffidati: Pellegrini.

Allenatore: Maurizio Sarri.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Thiaw, Gabbia, Theo Hernandez; Bennacer, Adli; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud. Allenatore: Stefano Pioli.

A disposizione in panchina: Sportiello, Mirante, Kalulu, Tomori, Kjaer, Calabria, Terracciano, Reijnders, Musah, Chukwueze, Okafor. Indisponibili: Pobega. Squalificati: Jovic. Diffidati: Florenzi, Loftus-Cheek, Leao, Musah.

Arbitro: Di Bello di Brindisi. Guardalinee: Meli-Alassio. Quarto Uomo: Scacchi. VAR: Di Paolo. Assistente VAR: Aureliano.

Lazio-Milan in diretta tv con DAZN anche su dispositivi come Amazon Firestick e Google Chromecast, o Timvision Box. Per gli abbonati Sky e DAZN, inoltre, sarà possibile attivare ‘Zona DAZN’ e vedere quindi Lazio-Milan in live tv al canale 214 di Sky. Lazio-Milan su DAZN sarà commentato in telecronaca da Dario Mastroianni, commento tecnico di Dario Marcolin.

Lazio-Milan live streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it). Scarica l’app su smartphone e tablet o collegati al portale ufficiale attraverso pc o notebook. La Lazio ha perso tre delle ultime cinque gare in Serie A (2V), le stesse sconfitte incassate nelle precedenti 14 partite in campionato (8V, 3N); reduci dal ko nell’ultima giornata (1-2 vs Fiorentina), in questo torneo i capitolini hanno già subito una volta due sconfitte di fila – nelle prime due giornate, vs Lecce e Genoa ad agosto. Il pre-partita di Lazio-Milan inizia 30 minuti prima del match, con tutte le ultime novità dallo stadio, le formazioni e le analisi sui temi principali della partita. Dopo il fischio finale, gli utenti avranno a disposizione gli highlights e l’evento integrale in modalità on demand.

Come possibili alternative per vedere Lazio-Milan, abbiamo Video YouTube, Facebook Live-Stream e Periscope, oppure il raccoglitore internet di links online gratuiti Rojadirecta TV che però è stato dichiarato illegale in Italia. Il Milan ha mancato il successo in tre delle ultime cinque gare in Serie A (2N, 1P), dopo una serie di quattro vittorie di fila in campionato; dopo il pareggio nell’ultimo turno (1-1 vs Atalanta), inoltre, i rossoneri potrebbero impattare due match di fila per la prima volta da maggio scorso – il primo di quei due pareggi fu all’Olimpico vs Roma. Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter e sul sito di TuttoSport ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.