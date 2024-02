Vedere Inter-Atalanta Streaming Gratis On-line è possibile oggi mercoledì 28 febbraio 2024 alle ore 20:45 italiane sui canali digitali. La squadra di Inzaghi, l’Inter (66 punti in classifica), affronta l’Atalanta (46 punti) nel recupero della 21esima giornata di Serie A. I nerazzurri hanno ottenuto sette vittorie di fila in campionato, con le ultime tre partite in cui hanno segnato almeno quattro gol. Inzaghi ha deciso di apportare sei cambiamenti per la partita, con Sommer che torna in porta e Arnautovic che giocherà in attacco accanto a Lautaro. Nell’Atalanta, De Ketelaere sarà in attacco supportato da Koopmeiners e Miranchuk. Di seguito formazioni e info per vedere Inter-Atalanta streaming e tv.

Giocatori in evidenza: la doppietta di Lautaro Martínez contro il Lecce lo ha reso il nono giocatore diverso ad avere segnato almeno 100 gol con l’Inter in Serie A. Teun Koopmeiners arriva qui dopo avere segnato il gol del pareggio per l’Atalanta contro il Milan qui a San Siro, il sesto dei suoi ultimi otto gol in campionato ad arrivare prima della fine del primo tempo.

Inter-Atalanta Streaming Live, probabili formazioni

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Arnautovic, Lautaro. Allenatore Simone Inzaghi.

A disposizione in panchina: Audero, Di Gennaro, Bisseck, Carlos Augusto, Dumfries, Buchanan, Stankovic, Akinsanmiro, Frattesi, Klaassen, Sanchez, Sarr. Indisponibili: Acerbi, Calhanoglu, Cuadrado, Sensi, Thuram. Suqalificati: nessuno. Diffidati: Bastoni, Mkhitaryan.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Hien, Djimsiti, Kolasinac; Holm, Pasalic, Ederson, Bakker; Koopmeiners, De Ketelaere; Scamacca. Allenatore Gian Piero Gasperini.

A disposizione in panchina: Musso, Rossi, Toloi, Scalvini, Palomino, Hateboer, Ruggeri, Zappacosta, Adopo, De Roon, Miranchuk, Touré, Lookman. Inidsponibili: nessuno. Squalificati: nessuno. Diffidati: Zappacosta, Holm, De Roon

Arbitro: Colombo di Como. Guardalinee: Lo Cicero-Zingarelli. IV uomo: Pairetto. VAR: Di Paolo. Assistente VAR: Marini.

Inter-Atalanta Live in TV

Inter-Atalanta in TV sarà visibile su DAZN tramite l’app su smart tv, console di gioco e dispositivi come Google Chromecast, Amazon Fire TV Stick e TIMVISION Box.

Inter-Atalanta Streaming Gratis Live al posto di Roja Online



Inter-Atalanta streaming gratis (per gli abbonati) su DAZN (link disponibile su www.dazn.it), sui dispositivi mobili, quali PC, smartphone, tablet tramite app o comunque con dispositivi mobili autorizzati.

A Lecce, l’Inter ha vinto facilmente con 8 riserve in campo e ha ottenuto la decima vittoria consecutiva nel nuovo anno. Ora l’obiettivo è vincere il 20° Scudetto e la seconda stella al triplice fischio del derby con il Milan. Il 2024 sta facendo impressione anche alle grandi squadre europee. È importante sapere che Rojadirecta On-Line non rappresenta un’alternativa regolare per guardare la partita.

Dove vedere la partita Inter-Atalanta Streaming invece di Rojadirecta Live Club

Rojadirecta è illegale in Italia: il tribunale ha impedito agli utenti di accedervi per vedere partite di calcio e altri eventi sportivi in diretta. Ciò significa che la partita Inter-Atalanta non può essere trasmessa attraverso il sito e non ci sono alternative per vederla. In pratica, Rojadirecta Online non è più un’opzione per gli appassionati di sport italiani.

L’Inter ha il miglior attacco e la miglior difesa della Serie A, con un incredibile saldo reti di +51. Nella partita di domenica, nonostante una difesa insolita, la squadra ha mantenuto la porta inviolata grazie a un clean sheet, il 16° della stagione, superiore al numero di gol subiti dall’Inter. Sarà possibile seguire gli aggiornamenti in tempo reale della partita sui rispettivi account Twitter delle due squadre e sulle maggiori testate giornalistiche online come ad esempio TuttoSport.