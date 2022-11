Iran-Stati Uniti Streaming Gratis Mondiali Calcio. Appuntamento alle ore 20 italiane di oggi martedì 29 novembre 2022 si gioca per il terzo e ultimo turno della fase a gironi del Gruppo B del Mondiale di calcio 2022. Una partita da forti connotati politici e sociali oltrechè puramente calcistici. Le selezioni di Queiroz e Berhalter porgeranno un orecchio all’esito dell’altro match in programma, Galles-Inghilterra che si giocherà alla stessa ora (Rai Sport + HD). L’incontro Iran-Stati Uniti sarà visibile in diretta tv in esclusiva su Rai 1 in chiaro, e disponibile su Rai Play in streaming gratis.

Iran-Stati Uniti, le probabili formazioni



Il Team Melli proverà a vincere lo scontro diretto per continuare a sognare e accedere agli ottavi (basterà anche non perdere); dall’altra parte gli Stati Uniti di McKennie sono chiamati ad ottenere i tre punti se vogliono sperare di

continuare la loro avventura a

Iran (4-3-3): Hosseini, Rezaein, Hosseini, Pouraliganji, Mohammadi; Noorollahi, Ezatolahi, Hajsafi; Gholizadeh, Azmoun, Taremi. CT Queiroz.

A disposizione in panchina: Abedzadeh, Niazmand, Amiri, Ansarifard, Cheshmi, Ghoddos, Jalali, Kanaani, Karimi, Khalizadeh, Moharrami, Torabi. Indisponibili: Beiranvand. Squalificati: Jahanbakhsh. Diffidati: Pouraliganji, Rezaein.

Stati Uniti (4-3-3): Turner, Robinson, Ream, Zimmerman, Dest; Musah, Adams, McKennie; Pulisic, Sargent, Weah. CT Berhalter.

A disposizione in panchina: Horvath, Johnson, Aaronson, Acosta, Carter-Vickers, De la Torre, Ferreira, Long, Moore, Morris, Reyna, Roldan, Scalin, Yedlin, Wright. Indisponibili: nessuno. Squalificati: nessuno. Diffidati: Dest, McKennie, Ream, Acosta.

Arbitro: Lahoz (Spagna). Guardalinee: Cebrian-Del Palomar (Spagna). IV Uomo: Ortega (Perù). VAR: Matinez (Spagna). Assistente VAR: Bengoetxea (Spagna).

Dove vedere Iran-Stati Uniti Diretta Live TV



Per vedere Iran-Stati Uniti in diretta tv in chiaro basterà collegarsi su Rai 1 (visibile anche in HD sul canale 501) al numero 1 del digitale terrestre. Fischio d’inizio alle ore 20:00 di oggi martedì 29 novembre 2022. Telecronista Alberto Rimedio con commento tecnico di Antonio Di Gennaro.

Dove vedere Iran-Stati Uniti Streaming Gratis



Iran-Stati Uniti Streaming gratis come detto su Rai Play (link www.raiplay.it): non ci sono alternative valide e soprattutto legali. Ricordati di guardare il calcio online con la privacy e la sicurezza di una connessione VPN. Sul sito TuttoSport ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.