Vedere Genoa-Juventus Streaming Gratis On-line è possibile stasera alle 21 sui canali digitali: si gioca la 36a giornata di Serie A. I bianconeri guidati da Allegri, sicuri di partecipare alla prossima Champions League, vengono da due vittorie di fila, contro Sassuolo e Venezia, e occupano la quarta posizione in classifica con 69 punti. Davanti a loro il Napoli ad un solo punto. I rossoblù sono nella parte bassa della classifica, lottano per la permanenza in Serie A, presentano il peggior attacco del torneo e vengono dalla pesante sconfitta nel derby contro la Sampdoria.

I due gol di Milan Badelj con il Genoa sono arrivati entrambi dopo l’88° minuto delle partite casalinghe, incluso il gol della vittoria del mese scorso contro il Cagliari. Per quanto riguarda la Juventus, Álvaro Morata ha segnato in trasferta cinque dei suoi ultimi sei gol in Serie A, due dei quali proprio in questo stadio contro la Sampdoria.

Genoa-Juventus in TV

Genoa-Juventus in tv con il servizio a pagamento di streaming online DAZN visibile con smart tv di ultima generazione compatibili. Genoa-Juventus in televisione anche sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 del satellite,

Genoa-Juventus Streaming Live, probabili formazioni

numero 473 e 483 del digitale terrestre),(numero 213 satellite) e(numero 251 del satellite).

Genoa (4-2-3-1): Sirigu; Frendrup, Bani, Ostigard, Vasquez; Melegoni, Badelj; Galdames, Amiri, Ekuban; Destro. Allenatore Blessin. A disposizione in panchina: Semper, Vodisek, Hefti, Criscito, Masiello, Calafiori, Ghiglione, Portanova, Cambiaso, Gudmundsson, Hernani, Yeboah.

Juventus (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, Rugani, De Sciglio; Arthur, Miretti, Rabiot; Dybala, Vlahovic, Kean. Allenatore Max Allegri. A disposizione in panchina: Perin, Pinsoglio, De Ligt, Chiellini, Alex Sandro, Zakaria, Bernardeschi, Aké, Morata.

Arbitro: Sozza di Seregno. Assistenti: Ranghetti e Vivenzi. 4° Uomo: Sacchi. VAR: Abisso. Assistente VAR: Di Iorio.

La Juventus è la squadra contro cui Mattia Destro ha giocato più partite di Serie A senza mai trovare il gol (nessuna rete o assist in 14 sfide) . L’attaccante del Genoa è l’unico giocatore rossoblu con più di una rete in campionato nel 2022 (due centri per lui, l’ultimo il 13 febbraio v Salernitana).

Genoa-Juventus Streaming Gratis Alternativa a Rojadirecta in italiano



Genoa-Juventus live streaming gratis (per gli abbonati) con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Dopo il fischio finale del match, gli highlights e l’evento integrale saranno messi a disposizione degli utenti per la visione in modalità on demand.

Genoa-Juventus streaming gratis per gli abbonati con Sky Go. Online anche con NOW, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offre anche la visione delle gare di Serie A trasmesse dalla tv satellitare a quei clienti che acquistano il pacchetto Sport.

Dove vedere la partita Genoa-Juventus Streaming al posto di Rojadirecta su Internet

Come possibili alternative per vedere Genoa-Juventus, abbiamo Video YouTube, Facebook Live-Stream e Periscope, oppure il raccoglitore internet di links online gratuiti “Rojadirecta TV Online” che però è stato dichiarato illegale in Italia, come pure quelli di “Tarjeta Roja TV”, “Pirlotv” o “RojadirectaTV”. Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.