Alle 18:00 italiane di oggi martedì 29 giugno 2021 si potrà vedere Inghilterra Germania streaming live e diretta tv sul digitale. Si gioca a Wembley (Londra) per l’ultimo ottavo di finale di EURO 2020. Chi vince sfiderà ai quarti la vincente di Svezia-Ucraina in programma alle 21 di questa sera.

L’Inghilterra ha mantenuto la porta inviolata nelle ultime nove partite EURO a Wembley tra qualificazioni e fasi finali. L’utlimo gol subito qui nella competizione è stato un autogol di Jordan Henderson in un 3-1 contro la Slovenia di novembre 2014, per un totale di 842 minuti senza subire gol. L’ultimo giocatore avversario a segnare all’Inghilterra a Wembley in una partita EURO è stato lo svizzero Tranquillo Barnetta, che è andato in gol nel 2-2 delle qualificazioni del 4 giugno 2011.

La Germania non ha mai perso nelle ultime sette gare a Wembley (V5 P2) contro l’Inghilterra; l’ultima sconfitta è stata quella per 2-0 contro l’Inghilterra in amichevole a marzo 1975, con gol di Colin Bell e Malcolm MacDonald.

Le probabili formazioni di Inghilterra Germania

L’ultima sconfitta in partite ufficiali in quello stadio è stata nella finale del Mondiale del 1966.

Inghilterra: Pickford; Walker, Stones, Maguire, Shaw; Rice, Phillips; Foden, Mount, Sterling; Kane.

Germania: Neuer; Ginter, Hummels, Rüdiger; Kimmich, Goretzka, Kroos, Gosens; Havertz, Müller, Gnabry.

Arbitro: Danny Makkelie (Paesi Bassi). Gli assistenti saranno Hessel Steegstra e Jan de Vries, mentre al Var ci sarà Pol van Boekel.

Dove vedere Inghilterra Germania Diretta Live TV



Per vedere Inghilterra Germania in diretta tv basterà collegarsi su Sky Sport Uno (numero 201 satellite, 472 e 482 digitale terrestre), Sky Sport Football (numero 203 satellite) e Sky Sport (numero 251 satellite).

Dove vedere Inghilterra Germania Streaming Gratis al posto di Rojadirecta



Inghilterra Germania Streaming gratis per gli abbonati su SkyGo (link skygo.sky.it) e a pagamento per tutti con NOW. Ricordati di guardare il calcio online con la privacy e la sicurezza di una connessione VPN.