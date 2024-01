Vedere Fiorentina-Inter Streaming Gratis On-line è possibile domenica 28 gennaio 2024 alle ore 20:45 italiane sui canali digitali di DAZN dopo Lazio-Napoli Stream.

Il pareggio della Juventus contro l’Empoli ha incoraggiato l’Inter di Simone Inzaghi per la partita contro la Fiorentina. La squadra milanese ha l’opportunità di superare la Juventus in classifica, anche grazie ad una partita da recuperare. A Firenze, dove l’Inter ha sempre vinto con Inzaghi come allenatore, la squadra nerazzurra dovrà fare a meno di Barella e Calhanoglu, entrambi squalificati. Ci sono anche limitate opzioni dalla panchina.

Tuttavia, l’allenatore può contare su un Lautaro Martinez che è motivato a segnare il suo 124esimo gol con la maglia nerazzurra, che lo porterebbe a raggiungere Mauro Icardi all’ottavo posto nella classifica dei migliori marcatori di tutti i tempi del club. Considerando gli scontri diretti precedenti, l’obiettivo non dovrebbe essere difficile da raggiungere, dato che l’argentino ha segnato 6 gol nelle ultime 4 partite contro la Fiorentina.

Nella stagione 2017/18, la Fiorentina ha battuto l’Inter solo una volta in campionato, mentre la vittoria nell’ultima stagione è stata ottenuta grazie a un gol di Giacomo Bonaventura. L’Inter, invece, può contare sul contributo di Lautaro Martínez, autore del gol decisivo nella Supercoppa Italiana e protagonista con due gol e un assist nella vittoria per 4-3 ottenuta contro la Fiorentina nella stagione precedente. Andiamo a scoprire formazioni, orario e dove vedere Fiorentina-Inter in tv e in streaming online.

Fiorentina-Inter in TV



Fiorentina-Inter in diretta tv con Dazn con fischio d’inizio alle ore 20:45 italiane di oggi domenica 28 gennaio 2024, subito dopo Lazio-Napoli delle ore 18. I telecronisti DAZN di Fiorentina-Inter saranno Pierluigi Pardo e Marco Parolo.

Fiorentina-Inter Streaming Live Gratis per gli abbonati DAZN



Fiorentina-Inter live streaming gratis per gli abbonati con DAZN: scarica l’app su smartphone e tablet o collegati al portale ufficiale attraverso pc o notebook. Il pre-partita di Fiorentina-Inter inizia 30 minuti prima del match, con tutte le ultime novità dallo stadio, le formazioni e le analisi sui temi principali della partita. Dopo il fischio finale, gli utenti avranno a disposizione gli highlights e l’evento integrale in modalità on demand.

Dove vedere Fiorentina-Inter Stream al posto di Rojadirecta su Internet

Come possibili alternative per vedere Fiorentina-Inter, abbiamo Video YouTube, Facebook Live-Stream e Periscope, oppure il raccoglitore internet di links online gratuiti Rojadirecta TV che però è stato dichiarato illegale in Italia. Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale. Diretta testuale disponibile anche sul sito live del Corriere dello Sport.

Fiorentina-Inter Streaming Live, probabili formazioni

La squalifica di Biraghi permette a Parisi di occupare il suo posto da titolare, mentre Nico Gonzalez si è ripreso e potrebbe giocare dall’inizio. Inzaghi ha dovuto apportare modifiche importanti al centrocampo a causa delle squalifiche di Calhanoglu e Barella, sostituendoli con Asllani e Frattesi. Per far riposare Acerbi, Bastoni potrebbe tornare titolare a sorpresa. A sinistra, Carlos Augusto è favorito su Dimarco.

FIORENTINA (4-2-3-1) – Terracciano; Kayode, Milenkovic, M.Quarta, Parisi; Arthur, Duncan; Nico Gonzalez, Bonaventura, Sottil; Beltran. Allenatore: Italiano.

A disposizione in panchina: Martinelli, Ranieri, Mina, Comuzzo, Faraoni, Amatucci, Barak, Maxime Lopez, Mandragora, Infantino, Nzola, Ikoné. Indisponibili: Castrovilli, Christensen, Dodo, Kouamé. Squalificati: Biraghi. Diffidati: Bonaventura, Ikoné.

INTER (3-5-2) – Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni; Darmian, Frattesi, Asllani, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Lautaro Martinez, Thuram. Allenatore: Inzaghi.

A disposizione in panchina: Audero, Di Gennaro, Acerbi, Bisseck, Dumfries, Dimarco, Buchanan, Stankovic, Sensi, Akinsanmiro, Klaassen, Sanchez, Arnautovic. Indisponibili: Cuadrado. Squalificati: Barella, Calhanoglu. Diffidati: Inzaghi.

Arbitro: Aureliano (Bologna). Guardalinee: Imperiale e Vecchi. IV uomo: Giua. Var: Marini. Assistente VAR: Doveri.