Vedere Lazio-Napoli Streaming Gratis On-line è possibile oggi domenica 28 gennaio 2024 alle ore 18:00 italiane sui canali digitali di DAZN. Si gioca per la 22a giornata di Serie A TIM stagione 2023/24, allo stadio “Olimpico” di Roma.

Lazio e Napoli cercheranno di riprendersi dopo le recenti delusioni. La Lazio, dopo una serie positiva di vittorie, è stata sconfitta dall’Inter nella Supercoppa Italiana. Il Napoli, invece, ha ottenuto solo due vittorie nelle ultime cinque partite di campionato. Le due squadre si sono già affrontate 164 volte, con il Napoli in vantaggio con 63 vittorie contro le 51 della Lazio.

Lazio-Napoli Streaming Live, probabili formazioni oltre il FantaCalcio



Castellanos torna nella Lazio e recupera il suo ruolo da attaccante centrale. Zaccagni e Immobile sono squalificati, mentre Luis Alberto e Patric tornano a giocare. Nel Napoli, Mazzarri deve fare a meno di molti giocatori, tra cui Osimhen e Anguissa impegnati nella Coppa d’Africa. Zielinski torna tra i titolari.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Rovella, Luis Alberto; Isaksen, Castellanos, Felipe Anderson.

A disposizione in panchina: Sepe, Mandas, Hysaj, Patric, Casale, Pellegrini, Cataldi, Kamada, Vecino, Pedro, Fernandes.

Allenatore Maurizio Sarri.

NAPOLI (3-5-1-1): Gollini; Ostigard, Rrahmani, Juan Jesus; Di Lorenzo, Demme, Lobotka, Zielinski, Mazzocchi; Politano; Raspadori. Allenatore Walter Mazzarri.

A disposizione in panchina: Contini, Idasiak, D’Avino, Mario Rui, Dendoncker, Gaetano, Gioielli, Lindstrom, Ngonge.

Arbitro: Orsato. Guardalinee: Berti-Moro. 4° Uomo: Sacchi. VAR: Irrati. Assistente VAR: Paterna.

Lazio-Napoli in TV



Lazio-Napoli solo su DAZN, che permette di vederla in TV attraverso la loro app su smart TV. Altrimenti, si può guardare utilizzando console di gioco come Playstation e Xbox o dispositivi come Chromecast, Amazon Fire Stick TV e TIMVISION BOX.

Lazio-Napoli Streaming Live



Lazio-Napoli live streaming gratis per gli abbonati con DAZN. Il pre-partita di Lazio-Napoli inizia 30 minuti prima del match, con tutte le ultime novità dallo stadio, le formazioni e le analisi sui temi principali della partita. Dopo il fischio finale, gli utenti avranno a disposizione gli highlights e l’evento integrale in modalità on demand.

Dove vedere Lazio-Napoli Streaming in alternativa su Internet

Come possibili alternative per vedere Lazio-Napoli, abbiamo Video YouTube, Facebook Live-Stream e Periscope, oppure il raccoglitore internet di links online gratuiti Rojadirecta TV che però è stato dichiarato illegale in Italia. Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.