PSG Manchester City streaming gratis e diretta online tv. Si gioca alle ore 21:00 ITA di oggi mercledì 28 aprile 2021 per l’andata delle semifinali di Champions League. Neymar del PSG è stato direttamente coinvolto in quattro gol (tre gol, un assist) nelle sue ultime tre presenze nelle semifinali di UCL, mentre Kevin De Bruyne del Manchester City ha segnato il gol di apertura della partita nei due scontri diretti precedenti in Champions con il PSG nella stagione 2015/16 (1 vittoria, 1 pareggio). Statistica in evidenza: Pep Guardiola ha perso solo tre dei 18 scontri diretti da allenatore contro Mauricio Pochettino (10 vittorie, 5 pareggi), anche se Pochettino ha vinto l’ultimo scontro tra i due in Champions (risultato aggregato di 4-4, nella stagione 2018/19). Andiamo a scoprire dove vedere PSG Manchester City Streaming.

Diretta PSG Manchester City Streaming: ultime notizie formazioni

PSG (4-3-3): Keylor Navas; Florenzi, Kehrer, Kimpembe, Kurzawa; Gueye, Paredes, Verratti; Di Maria, Mbappé, Neymar. Allenatore Pochettino.

Manchester City (4-3-3): Ederson; Walker, Ruben Dias, Laporte, Cancelo; De Bruyne, Rodri, Gündogan; Bernardo Silva, Foden, Mahrez. Allenatore Guardiola.

Arbitro: Felix Brych (Germania).

Dove vedere PSG Manchester City Streaming Diretta Gratis al posto di Rojadirecta

PSG Manchester City in diretta tv non sarà trasmessa in chiaro su Canale 5 (nemmeno online con Mediaset Play) e Rojadirecta Gratis è illegale. Potete guardarla legalmente su Sky Sport Uno (canali 472 in HD e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (251 del satellite).

La partita sarà disponibile in live streaming gratis per gli abbonati con Sky Go (link skygo.sky.it) e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app. Match online anche su Now TV (link www.nowtv.it), registrandosi al sito e acquistando uno dei pacchetti disponibili.