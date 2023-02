Vedere Milan-Atalanta Streaming Gratis On-line è possibile oggi domenica 26 febbraio 2023 alle ore 20:45 italiane sui canali digitali. La partita di San Siro (Milano) che è valida per il turno 24 di Serie A, potrebbe permettere ai rossoneri allenati da Stefano Pioli (44 punti) di raggiungere l’Inter al secondo posto bloccata a 47 punti in classifica dopo il tonfo a Bologna nel match di mezzogiorno (1-0). Atalanta è dietro a 41 punti e tre punti questa sera permetterebbe ai ragazzi di Gasperini di raggiungere il Milan al quarto posto, in questa affascinante lotta per entrare in Champions League. Di seguito formazioni e info per vedere Milan-Atalanta streaming e tv.

Statistica in evidenza: solo due squadre hanno subìto più gol su calcio d’angolo rispetto a Milan ed Atalanta (cinque ciascuna).

Milan-Atalanta Streaming Live, probabili formazioni



Stefano Pioli ha dichiarato: “Il momento difficile non c’è più. Al di là della partita, il momento difficile non c’è più. Con l’Atalanta sarà una partita molto importante perché la classifica è molto corta, tra le squadre che vogliono arrivare in Champions. Mi aspetto una gara combattuta, di duelli“.

Milan (3-4-1-2): Maignan; Kalulu, Tomori, Thiaw; Messias, Tonali, Krunic, Theo Hernandez; Brahim Diaz; Giroud, Leao. Allenatore Stefano Pioli. A disposizione in panchina: Tatarusanu, Kjaer, Ballo-Touré, Vranckx, Pobega, Bakayoko, Saelemaekers, Adli, De Ketelaere, Rebic, Origi, Ibrahimovic.

Atalanta (3-4-3): Musso; Toloi, Palomino, Scalvini; Zappacosta, De Roon, Koopmeiners, Maehle; Boga, Hojlund, Lookman. Allenatore Gasperini. A disposizione in panchina: Sportiello, Rossi, Djimsiti, Okoli, Soppy, Ruggeri, Ederson, Muriel, Vorlicky, Muhameti, Chiwisa.

Arbitro: Mariani. Guardalinee: De Meo-Vecchi. 4° Uomo: Sozza. VAR: Guida. Assistente VAR: Abbattista.

Milan-Atalanta in TV Live



Milan-Atalanta in diretta tv con il servizio a pagamento di streaming online DAZN visibile con smart tv di ultima generazione compatibili. Gli abbonati a DAZN e Sky potranno attivare Zona DAZN e godersi il match sul canale 214 del decoder di Sky. All’andata il match si è chiuso sul risultato di 1-1, frutto delle reti di Malinovskyi e Bennacer. Nella passata stagione, a San Siro, le reti di Theo Hernandez e Leao avvicinarono prepotentemente il Diavolo verso il 19° Scudetto. La telecronaca di Milan-Atalanta su DAZN sarà affidata a Pierluigi Pardo col commento tecnico di Riccardo Montolivo.

Milan-Atalanta live streaming gratis (per gli abbonati) con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. I rossoneri vanno alla caccia del terzo successo consecutivo, la Dea è reduce dall'inaspettato tonfo interno contro il Lecce, ma comunque a sole tre lunghezze dalla zona che vale l'Europa più importante.

Rafael Leão del Milan ha fatto gol nell'ultimo scontro diretto vinto qui a San Siro, e vanta più dribbling completati con successo (38) rispetto a qualsiasi altro giocatore di SA prima di questo turno. Andrà tenuto d'occhio anche Rasmus Højlund specialmente man mano che la partita andrà avanti, dato che sei dei suoi sette gol per l'Atalanta sono arrivati nella ripresa. Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter e sul sito del Corriere dello Sport ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.