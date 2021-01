Sampdoria Inter streaming video. Fischio d’inizio alle ore 15 di oggi 6 gennaio 2021 per la 16a giornata di Serie A. La Sampdoria va in gol da 15 partite interne consecutive di Serie A: si tratta della miglior striscia dei blucerchiati in casa nel massimo campionato dal 1994 (16 in quel caso). L’Inter viene da otto successi consecutivi in campionato e solo una volta nella sua storia in Serie A ha fatto meglio, nella celebre striscia record delle 17 vittorie consecutive, registrata tra ottobre 2006 e febbraio 2007.

Dove vedere la partita Sampdoria Inter Streaming al posto di Rojadirecta.



Diretta Sampdoria Inter sui canali digitali di Sky Sport (canale 252 del satellite) e Sky Sport Serie A (canale 202 del satellite, 473 del digitale terrestre) con inizio alle ore 15 di oggi 6 gennaio 2021.

Sampdoria Inter Formazioni.

per tutti gli abbonati con Sky Go (link skygo.sky.it) su pc, notebook e su smartphone e tablet. Match online anche su Now TV (link www.nowtv.it), registrandosi al sito e acquistando uno dei pacchetti disponibili. La partita non viene trasmessa in chiaro.

Sampdoria (4-4-1-1): Audero; Yoshida, Colley, Tonelli, Augello; Candreva, Adrien Silva, Thorsby, Darmsgaard; Ramirez; Keita. Allenatore Ranieri.

Squalificati: Ekdal. Indisponibili: A Ferrari, Gabbiadini, Prelec.

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Gagliardini, Darmian; Lautaro Martinez, Sanchez. Allenatore Conte.

Squalificati: nessuno. Indisponibili: Lukaku, Pinamonti, Vecino.