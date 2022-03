Terremoto Oggi Taiwan: Forte Sisma M6,6 vicino la costa, no Tsunami

TERREMOTO OGGI – Un terremoto di magnitudo 6,6 della scala Richter è stato registrato martedì vicino alla costa di Taiwan, A 70 chilometri a sud della città taiwanese di Hualien. Come riporta lo United States Geological Survey USGS), l’epicentro del sisma è stato ubicato a una profondità di 10 chilometri e al momento non si hanno notizie di possibili vittime o danni materiali. Sui social sono circolati video che mostrano mobili della casa in movimento a causa della scossa.

All’inizio del mese è stato registrato un altro terremoto simile, di magnitudo 6,2, a est della città di Hualien ea una profondità di 28,7 chilometri.

L’area di Taiwan subisce regolarmente terremoti, poiché l’isola si trova vicino all’incrocio di due placche tettoniche.

Di seguito i dati diffusi da USGS per questo evento sismico:

Terremoto Taiwan Magnitudo 6.6

Orario Terremoto: 22 marzo 2022 17:41:37 UTC, 23 mar 2022 01:41:37 vicino all’epicentro

Coordinate geografiche: 23.342N 121.636E

Profondità (ipocentro): 10 km

Distanze:

70,4 km (43,6 miglia) a sud della città di Hualien, Taiwan

97,0 km (60,1 miglia) a SE di Puli, Taiwan

100,8 km (62,5 miglia) ESE di Lugu, Taiwan

117,8 km (73,1 miglia) ESE di Nantou, Taiwan

118,7 km (73,6 miglia) a SE di Zhongxing New Village, Taiwan

🇹🇼 — BREAKING: A magnitude 6.9 earthquake strikes near Hualien City, in eastern Taiwan. pic.twitter.com/sPtzcWyv4Z — Belaaz News (@TheBelaaz) March 22, 2022