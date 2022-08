Vedere Napoli-Monza Streaming Gratis On-line è possibile domenica 21 agosto 2022 alle ore 18:30 italiane sui canali digitali di DAZN. Si gioca per la 2a giornata di Serie A TIM stagione 2022/23, allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli sotto la direzione dell’arbitro Francesco Fourneau della sezione di Roma 1. E’ la prima volta in Serie A fra le due formazioni.

Napoli-Monza Streaming Live, probabili formazioni

I tornelli, al Maradona, apriranno già alle ore 16, vale a dire due ore e mezza prima dell’inizio della sfida. Che, a sua volta, sarà anticipato da una specie di show con la presentazione dei tre ultimi acquisti da parte di Aurelio De Laurentiis, vale a dire Ndombele, Simeone e Raspadori.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia.

Allenatore Luciano Spalletti. A disposizione in panchina: Sirigu, Marfella, Juan Jesus, Ostigard, Olivera, Zanoli, Elmas, Ndombele, Politano, Zerbin, Raspadori, Simeone. Indisponibili: Fabian e Demme. Squalificati: Gaetano. Diffidati: nessuno.

Monza (3-5-2): Di Gregorio; Marlon, A Ranocchia, Pablo Marì; Birindelli, Valoti, Barberis, F Ranocchia, D’Alessandro; Caprari, Petagna. Allenatore Stroppa. A disposizione in panchina: Cragno, Sorrentino, Carboni, Antov, Caldirola, Marrone, Bondo, Colpani, Sensi, Pessina, Machin, Molina, Gytkjaer, S Vignato, Ciurria. Indisponibili: Carlos Augusto, Mota Carvalho. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno.

Arbitro: Francesco Fourneau della sezione di Roma 1. Guardalinee: Massara e Sechi. Quarto uomo: Rutella. VAR: Irrati. Assistente VAR: Paganessi.

Napoli-Monza in TV



Napoli-Monza in diretta tv con DAZN. Gli abbonati Sky potranno seguire il match in tv anche grazie alla app presente sul decoder Sky Q e attivando il canale satellitare Zona DAZN (numero 214 del satellite).

Napoli-Monza Streaming Gratis



Napoli-Monza live streaming gratis (per gli abbonati) con DAZN (link www.dazn.it). Dopo il fischio finale, gli utenti avranno a disposizione gli highlights e l’evento integrale in modalità on demand. Per accedere allo stadio, è necessario presentare un documento valido d’identità e il biglietto della partita.

Dove vedere la partita Napoli-Monza Streaming al posto di Rojadirecta su Internet

Come possibili alternative per vedere Napoli-Monza, abbiamo Video YouTube, Facebook Live-Stream e Periscope, oppure il raccoglitore internet di links online gratuiti Rojadirecta TV che però è stato dichiarato illegale in Italia. Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.