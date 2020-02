Spal Juventus in diretta live streaming si gioca oggi sabato 22 febbraio 2020, con inizio alle ore 18:00 italiane. Partita valida per la 25a giornata di Serie A di calcio.

Pronostico a favore dei Bianconeri. La SPAL è imbattuta in casa nel XXI secolo contro la Juventus in Serie A, grazie a un pareggio (0-0 nel marzo 2018) e un successo (2-1 nell’aprile 2019). L’ultima squadra a battere un’avversaria con almeno 41 punti in più in classifica in Serie A è stata proprio la SPAL contro la Juventus, nello scorso aprile: da allora quattro successi della squadra più avanti in classifica (2 Napoli, 1 Juventus, 1 Inter).

Spal Juventus Streaming Gratis, dove vederla al posto di Rojadirecta.

Si potrà vedere la partita in diretta Spal Juventus streaming su Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite). Il match sarà disponibile in live streaming su Sky Go. App gratis per gli abbonati con cui vedere online su laptop, pc, smartphone e tablet. Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale. Disponibile anche la radiocronaca live con la Rai.

Come possibili alternative per vedere Spal Juventus, ci sarebbero da verificare Video YouTube, Facebook Live-Stream e Periscope. Per quanto riguarda Spal Juventus Rojadirecta, invece, c’è da ricordare che il motore di ricerca internet di links online gratuiti è considerato illegale in Italia, per questo motivo la sua visione dal nostro paese è stata oscurata.

Diretta Spal Juventus Streaming: ultime notizie formazioni.

SPAL (4-3-3): Berisha; Cionek, Bonifazi, Zukanovic, Reca; Castro, Valdifiori, Missiroli; Strefezza, Petagna, Di Francesco. Allenatore Di Biagio. Indisponibili: Cerri, Dabo, Vicari. Squalificati: nessuno.

Juventus (4-3-3): Szczesny; Danilo, Rugani, De Ligt, Alex Sandro; Rabiot, Bentancur, Matuidi; Cuadrado, Dybala, Cristiano Ronaldo. Allenatore Maurizio Sarri. Indisponibili: Demiral, Douglas Costa, Pjanic, Higuain. Squalificati: Bonucci.