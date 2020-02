Brescia Napoli live streaming e diretta tv. Una partita valida per la 25a giornata di Serie A. Si gioca alle ore 20:45 italiane di oggi venerdì 21 febbraio 2020. Nei rispettivi account ufficiali delle squadre su Twitter ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale. Di seguito tutte le informazioni su come e dove vedere Brescia Napoli streaming gratis anche in tv.



Ultime notizie formazioni Brescia Napoli.

Napoli (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Mateju, Chancellor, Martella; Bisoli, Tonali, Dessena; Bjarnason; Balotelli, Donnarumma.

All. Lopez. Indisponibili: Torregrossa, Cistana, Romulo, Alfonso. Squalificati: Ayé.

Brescia (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme, Zielinski; Callejon, Mertens, Insigne. All. Gattuso. Indisponibili: Malcuit, Younes, Hysaj, Koulibaly. Squalificati: nessuno.

Dove vedere Diretta Brescia Napoli streaming gratis link al posto di Rojadirecta.

Brescia Napoli in diretta tv Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite). Collegamenti pre-partita una mezz’ora prima dell’inizio, per le ultime notizie dal campo e dagli spogliatoi. Radiocronaca su Radio Rai 1.

Brescia Napoli streaming gratis su pc, tablet e smartphone attraverso la piattaforma Sky Go (gratis per gli abbonati), raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC. Il match non viene trasmesso in chiaro.