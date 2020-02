UFO SIGHTINGS – UFO in Video, mistero dai Paesi Bassi. E’ un altro contributo, inerente gli avvistamenti OVNI in video, risalente a qualche anno fa e rimasto un mistero irrisolto. A quel tempo si profetizzava che sarebbe stato un filmato destinato a dividere le opinioni e le aspettative sia degli appassionati che dai ricercatori UFO di tutto il mondo.

Il nuovo filmato che su YouTube, in quei giorni, aveva riscosso notevole attenzione, giunge dai Paesi Bassi. Il frammento di una ripresa televisiva, tratto dalle immagini girate a bordo di un elicottero, mostrerebbe il passaggio di un oggetto discoidale: natura ignota, non riconoscibile, abbastanza per accendere il mistero e la curiosità.

Del caso, tra gli altri, si era occupato anche il ricercatore portoghese Nuno Alves. L’ufologo lusitano aveva incentrato i suoi sforzi soprattutto nel verificare una pista di natura convenzionale, ovvero quella che tirerebbe in ballo il pallone meteo o uno strumento simile usato nei pressi degli impianti di estrazione petrolifera.