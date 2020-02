Una forte scossa di terremoto in tempo reale è stata registrata pochi minuti fa. Di seguito riportiamo i dati (prima stima) diffusi dal Centro Sismologico Euro-Mediterraneo (CSEM), con magnitudo del sisma, Epicentro, data e orario, coordinate geografiche, ipocentro (profondità).







Seguiranno, se ritenuto necessario, aggiornamenti con ulteriori dettagli della scossa tellurica odierna.

Una forte scossa di terremoto in tempo reale è stata registrata pochi minuti fa. Di seguito riportiamo i dati (prima stima) diffusi dal Centro Sismologico Euro-Mediterraneo (CSEM), con magnitudo del sisma, Epicentro, data e orario, coordinate geografiche, ipocentro (profondità). Magnitudo M 5.9Regione NEAR EAST COAST OF KAMCHATKAData e orario 2020-02-20 ...