Vedere Fiorentina-Milan Streaming Gratis On-line è possibile oggi sabato 20 novembre 2021 alle 20:45 sui canali digitali: si gioca dopo Lazio-Juventus delle 18 per la 13a giornata del campionato di calcio di Serie A 2021-22. I toscani sono settimi in classifica con 18 punti, frutto di 6 vittorie e 6 sconfitte, i lombardi comandano la graduatoria imbattuti a pari punti con il Napoli a quota 32, con 10 vittorie e 2 pareggi.

Stefano Pioli ha perso soltanto una delle ultime otto sfide da allenatore in Serie A contro la Fiorentina (6V, 1N). L’attuale tecnico rossonero ha allenato la Viola per 69 partite di Serie A, ottenendo 24 successi, 24 pareggi e 21 sconfitte.

Fiorentina-Milan Streaming Live, probabili formazioni



Questa sfida vede affrontarsi una delle due squadre a non aver perso alcun punto da situazione di vantaggio (Milan) e una delle due che non ne ha guadagnato nessuno una volta sotto nel punteggio (Fiorentina) in questa Serie A.

Fiorentina (4-3-3): Terracciano; Odriozola, Igor, Venuti, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Castrovilli; Callejon, Vlahovic, Saponara. Allenatore Italiano.

A disposizione in panchina: Rosati, Frison, Terzic, Amrabat, Duncan, Maleh, Distefano, Sottil, Gonzalez, Munteanu, Cerofolini.

Il Milan è la vittima preferita in Serie A di Riccardo Saponara (tre gol in nove sfide) – le sue prime otto partite nel massimo campionato italiano sono arrivate proprio con la casacca rossonera, sotto tre allenatori differenti (Allegri, Seedorf e Inzaghi).

Milan (4-2-3-1): Tatarusanu; Kalulu, Romagnoli, Kjaer, Hernandez; Tonali, Kessié; Saelemaekers, B. Diaz, Leao; Ibrahimovic. Allenatore Pioli.

A disposizione in panchina: Mirante, Desplanches, Gabbia, Ballo-Touré, Florenzi, Bennacer, Krunic, Bakayoko, Giroud, Messias, Pellegri.

Arbitro: Maresca di Napoli. Guardalinee: Carbone e Lo Cicero. Quarto uomo: Ayroldi. Var: Mazzoleni. Avar: De Meo.

Fiorentina-Milan in TV



Fiorentina-Milan in diretta tv con il servizio a pagamento di streaming online DAZN visibile con smart tv di ultima generazione compatibili. La telecronaca su DAZN sarà curata da Ricky Buscaglia, con il commento tecnico di Massimo Gobbi.

Fiorentina-Milan in televisione anche sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). Qui la telecronaca è stata affidata ad Andrea Marinozzi, che sarà affiancato da Luca Marchegiani al commento tecnico.

Fiorentina-Milan Streaming Gratis



Fiorentina-Milan live streaming gratis (per gli abbonati) con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Dopo il fischio finale del match, gli highlights e l’evento integrale saranno messi a disposizione degli utenti per la visione in modalità on demand.

Fiorentina-Milan streaming gratis per gli abbonati con Sky Go. Online anche con NOW, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offre anche la visione delle gare di Serie A trasmesse dalla tv satellitare a quei clienti che acquistano il pacchetto Sport.

Dove vedere la partita Fiorentina-Milan Streaming al posto di Rojadirecta su Internet

