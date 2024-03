Ogni volta sono sempre di più gli italiani che cercano di emigrare all’estero alla ricerca di migliori condizioni di vita. Spinti dalla mancanza di stabilità economica nel paese e con l’obiettivo di ottenere salari migliori, minor pressione fiscale, maggiore sicurezza e migliori opportunità di progresso in generale, molti connazionali scelgono di emigrare, e l’Europa è ovviamente una delle destinazioni più ricercate.

Sebbene il mercato del lavoro europeo sia riconosciuto per essere molto ampio e dinamico, non è sempre facile sapere da dove iniziare a cercare lavoro. Per questo, PostBreve ti porta i migliori siti web per cercare e trovare le migliori offerte di lavoro nel vecchio continente.

Expatica

Expatica è un portale di notizie e informazioni online creato da expatriati appositamente rivolto ad altri expatriati in tutto il mondo. Qui, gli italiani interessati potranno trovare le migliori offerte di lavoro oltre a molte guide sulla cultura e lo stile di vita del paese in cui il viaggiatore si sta trasferendo.

Dalle guide su come aprire un conto bancario ai consigli sul comportamento romantico dei locali, sono solo alcune delle pubblicazioni che l’espatriato potrà trovare. È senza dubbio un sito da non perdere quando si emigra in un paese europeo.

Eurojobs

Questo è senza dubbio uno dei siti più completi per trovare lavoro in Europa.

Just Landed

Il portale conta più di 6 milioni di offerte di lavoro attive in tutto il continente, tra cui annunci per persone qualificate, come posizioni per ingegneri o programmatori, o per persone senza studi, come lavori estivi o stagionali.

Come suggerisce il nome (appena atterrato, in spagnolo), Just Landed è un sito dedicato agli espatriati che stanno facendo i primi passi all’estero. All’inizio, il viaggiatore troverà una guida per ogni paese per imparare a fare i primi passi e affrontare il “shock culturale”.

Funziona anche come social network in modo che gli espatriati possano comunicare tra loro e condividere opportunità di lavoro, offerte di affitto, consigli di viaggio e ogni tipo di informazione utile. È un sito perfetto per coloro che arrivano da poco in un nuovo paese.

Summer Jobs

Questo sito è progettato per trovare lavori estivi e stagionali. Abbondano offerte per posizioni in campeggi, parchi divertimenti, resort, parchi nazionali, hotel, organizzazioni ambientali e altre istituzioni che cercano lavoratori per periodi brevi e specifici.

Questi lavori a volte durano più di 8 ore al giorno ma di solito non durano più di 3 mesi. È un sito perfetto per cercare lavori brevi senza impegni a lungo termine.

Anywork Anywhere

Questo sito originario del Regno Unito raccoglie offerte di lavoro in Europa ma anche negli Stati Uniti. In questo momento ad esempio ci sono molte posizioni aperte per lavorare nei “campi estivi” americani.

Ma anche, essendo la stagione invernale in Europa, ci sono molte offerte di lavoro in hotel e chalet di montagna in Francia, Svizzera, Germania, Spagna e Italia, dove cercano personale per la pulizia, baristi e camerieri, fino agli istruttori di sci.

Gap Work

Questo sito è specializzato per studenti e giovani che vogliono prendersi un anno sabbatico per viaggiare e lavorare. Qui si possono trovare le migliori offerte per ottenere lavori occasionali in Europa e in Australia, oltre a tutte le informazioni sui visti per lavorare durante le vacanze, assicurazioni di viaggio, mappe delle città e altro ancora.