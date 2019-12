Scienziati americani hanno concluso che le microdosi di LSD sono sicure se assunte regolarmente in persone anziane sane. Questa è la prima fase degli studi clinici sugli psichedelici. Secondo lo studio pubblicato finora in Psychopharmacology, non sono stati riscontrati gravi effetti collaterali o problemi di coscienza.

Non esiste ancora una cura per la malattia di Alzheimer.

Allo stesso modo, molti farmaci sperimentali sono inefficaci negli studi clinici, quindi gli scienziati sono costantemente alla ricerca di nuovi metodi di terapia. Di recente, i ricercatori hanno iniziato a prestare attenzione al fatto che la malattia di Alzheimer è accompagnata da un processo simile all’infiammazione nel tessuto nervoso. Non può essere considerata pura infiammazione, poiché ci sono abbastanza cellule immunitarie nel cervello. Tuttavia, alcune cellule del tessuto nervoso (microglia) iniziano a secernere sostanze pro-infiammatorie, che causano stress e morte dai neuroni circostanti.

In precedenza, la “neuroinfiammazione” era considerata una conseguenza dell’accumulo di aggregati beta-amiloidi nel cervello, ma ora molti credono che sia effettivamente la causa della malattia e sono alla ricerca di farmaci in grado di affrontarla. Un farmaco recentemente approvato in Cina agisce in conformità con questo meccanismo.

Lo stesso principio ha costituito la base della strategia che Eleusis Benefit Corporation sta sviluppando. Il suo gruppo di ricerca lavora con dietilamide lisergica psichedelica (LSD) e studia i suoi effetti sui recettori della serotonina 5-HT2a.

Gli scienziati hanno notato che l’attivazione dei recettori della serotonina nel cervello riduce l’infiammazione. Inoltre, nella malattia di Alzheimer, la quantità di questi recettori nelle cellule diminuisce, il che potrebbe spiegare da dove proviene la depressione che spesso accompagna questa malattia.

Ma poiché l’LSD cambia idea al paziente, non può essere utilizzato ad alte concentrazioni. I ricercatori hanno in programma di utilizzare microdosi psichedeliche che non causano cambiamenti evidenti nella funzione cognitiva.

Gli scienziati erano basati su lavori recenti, i cui autori hanno mostrato che la soglia è nella regione di 13 mcg, e dopo 26 mcg i soggetti iniziano a “sentire il proprio potere”, ciò che gli scienziati hanno considerato come i primi segni di un cambiamento di stato di coscienza.

Negli studi clinici, gli scienziati hanno usato microdosi da 5, 10 e 20 mcg. Hanno scelto persone sane come soggetti, poiché l’obiettivo della prima fase dei test non è curare la malattia, ma mostrare la sicurezza del medicinale.

Tuttavia, dato che si prevede che continuerà ad essere utilizzato nelle persone anziane con malattia di Alzheimer, l’età media dei soggetti era di 62 anni. C’erano 48 soggetti in totale e gli scienziati li hanno divisi in quattro gruppi: ognuno ha randomizzato una delle dosi o il placebo 6 volte in tre settimane.

Gli autori dello studio hanno valutato la sicurezza per diversi gruppi di parametri.

Hanno monitorato la pressione, il polso, l’ECG, l’analisi biochimica del sangue e delle urine, i tempi di reazione, la memoria di lavoro, la consapevolezza e la capacità di mantenere l’equilibrio. I partecipanti sono stati anche interrogati per la comparsa di sintomi che indicano un cambiamento nella coscienza, come disturbi visivi e sonori.

Per la maggior parte di questi parametri, i ricercatori non hanno trovato differenze significative tra i gruppi sperimentali e di controllo. L’unica eccezione era il mal di testa: si sono verificati nell’8% dei partecipanti nel gruppo placebo, così come nei gruppi 5, 10 e 20 mcg, rispettivamente nel 17%, 50% e 25%. Tuttavia, gli autori del lavoro sottolineano che il dolore era debole, quindi non ha influenzato la vita quotidiana dei soggetti.

Effetti collaterali

In termini di effetti mentali e neurologici, gli scienziati hanno notato una connessione tra una ridotta attività e una dose di psichedelico. Alcuni soggetti hanno notato che spesso vogliono dormire e sentirsi inibiti.

Tuttavia, non è ancora chiaro se questo dovrebbe essere attribuito agli effetti del farmaco o al fatto che dopo averlo assunto, le persone dovevano rimanere a lungo seduti, mentre raccoglievano diversi test. Inoltre, i ricercatori non hanno registrato un vero cambiamento nelle funzioni cognitive.

Pertanto, gli scienziati non hanno trovato controindicazioni all’uso del farmaco. Ma in questo test stavamo parlando di persone sane, nei pazienti l’effetto potrebbe essere diverso. Inoltre, i ricercatori devono scoprire se le microdosi di LSD, senza influire sulla coscienza, possono avere un effetto antinfiammatorio o agire come antidepressivo.