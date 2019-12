Atalanta Milan streaming e diretta tv. Si gioca oggi domenica 22 dicembre 2019 alle ore 12:30 l’anticipo della 17a giornata del campionato di calcio di Serie A 2019-2020. Qui di seguito tutte le informazioni su come e dove vedere Atalanta Milan in tv e in diretta streaming.

Dove vedere Atalanta Milan streaming e diretta tv al posto di Rojadirecta.

Atalanta Milan in diretta tv con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN e sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN.

Gli abbonati Sky potranno avere la possibilità di vederecon DAZN su tutti i dispositivi dove il servizio è disponibile, dagli smart tv ai cellulari.

Pre partita, post partita e highlights visibili su DAZN tra i servizi di streaming gratuito per gli abbonati per la visione su pc, smartphone e tablet.

Nei rispettivi account ufficiali delle squadre su Twitter ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.

Le probabili formazioni di Atalanta Milan.

Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Pasalic; Gomez, Muriel. Allenatore Gasperini. Indisponibili: Zapata, Ilicic. Squalificati: nessuno.

Milan (4-3-3): Donnarumma; Conti, Musacchio, Romagnoli, Calabria; Kessie, Bennaccer, Bonaventura; Suso, Piatek, Calhanoglu. Allenatore Pioli. Indisponibili: Duarte. Squalificati: Paquetà, Hernandez.