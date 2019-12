Inter Genoa diretta video streaming. Si gioca alle 18:00 di oggi per la 17a giornata di Serie A.

L’Inter è seconda in classifica con 39 punti, dietro alla Juventus con 42 punti che però ha già giocato la sua partita. Non vince da tre partite: due in Serie A (Inter-Roma 0-0 e l’ultima Fiorentina-inter 1-1) e una in Champions (Inter-Barcellona 1-2).

Il Genoa (penultimo in classifica con 11 punti), pur avendo guadagnato il turno in Coppa Italia (Genoa-Ascoli 3-2 il 3 dicembre), non vince in campionato da ben 7 partite, durante le quali ha raccolto solamente 3 punti.

Inter Genoa Streaming Gratis, dove vederla.

Diretta Inter Genoa sul digitale di Sky Sport Serie A e Sky Sport Canale 251 anche in alta definizione HD, e quindi non su DAZN. Fischio d’inizio alle ore 18:00 di oggi sabato 21 dicembre 2019. Video streaming gratis per tutti gli abbonati con Sky Go. La partita non viene trasmessa in chiaro.

Inter Genoa Formazioni. Di seguito i possibili schieramenti iniziali:

Inter (3-5-2): Handanovic; Godin, de Vrij, Skriniar; D’Ambrosio, Candreva, Borja Valero, Vecino, Biraghi; Politano, Lukaku. Allenatore Antonio Conte. Indisponibili: Sanchez, Sensi, Barella, Gagliardini, Asamoah. Squalificati: Lautaro Martinez, Brozovic.

Genoa (3-5-1-1): Radu; Biraschi, Romero, Criscito; Ghiglione, Radovanovic, Schone, Cassata, Pajac; Agudelo; Pinamonti. Allenatore Thiago Motta. Indisponibili: Kouamé, Favilli, Zapata, Lerager, Sturaro. Squalificati: Pandev.