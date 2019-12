Fiorentina Roma streaming e diretta tv. Si gioca oggi venerdì 20 dicembre 2019 alle ore 20:45 italiane per la 17a giornata del campionato di calcio di Serie A 2019-2020. Si gioca nella cornice dello Stadio Artermio Franchi di Firenze. La Fiorentina di Vincenzo Montella occupa la 13esima posizione in classifica con 17 punti, mentre la Roma di Paulo Fonseca si trova al quarto posto (zona Chamions League) con 32 punti. Qui di seguito tutte le informazioni su come e dove vedere Fiorentina Roma in tv e in diretta streaming.

Dove vedere Fiorentina Roma streaming e diretta tv.

Fiorentina Roma in diretta tv sul digitale di Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite). Il match non viene trasmesso in chiaro, nemmeno su DAZN. Gli abbonati Sky potranno avere la possibilità di vedere Fiorentina Roma streaming gratis con Sky Go su tutti i dispositivi dove il servizio è disponibile, dagli smart tv ai cellulari.

Pre partita, post partita e highlights visibili su Sky tra i servizi di streaming gratuito per gli abbonati per la visione su pc, smartphone e tablet.

Nei rispettivi account ufficiali delle squadre su Twitter ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.

Le probabili formazioni di Fiorentina Roma e ultime notizie.

Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Ger. Pezzella, Caceres; Lirola, Pulgar, Badelj, Castrovilli, Dalbert; Boateng, Vlahovic. Allenatore Vincenzo Montella.

Roma (4-2-3-1) : Pau López; Spinazzola, Mancini, Fazio, Kolarov; Diawara, Veretout; Zaniolo, Lorenzo Pellegrini, Perotti; Dzeko. Allenatore Paulo Fonseca.