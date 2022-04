Telepass : su rincari per abbonamenti Assoutenti annuncia incontro con la società.

: su rincari per abbonamenti Assoutenti annuncia incontro con la società. Al via confronto su aumenti degli abbonamenti annunciati oggi e apertura mercato. Occorre garantire qualità e servizi ad utenti.

Dopo la notizia degli aumenti per gli abbonamenti Telepass che scatteranno dal prossimo luglio, Assoutenti annuncia un incontro con la società che avverrà subito dopo Pasqua.

“Al di là degli incrementi dell’abbonamento, peraltro fermo allo stesso prezzo da 25 anni, il tema del telepass è delicato in virtù della liberalizzazione del mercato che interesserà una enorme platea di consumatori – spiega il Presidente Furio Truzzi – Proprio per garantire le migliori tutele agli utenti fruitori dei servizi telepass, Assoutenti assieme ad altre associazioni incontrerà nei prossimi giorni la società Telepass per definire un percorso condiviso non solo sulle modifiche introdotte per gli abbonati ma, più in generale, sulla qualità dei servizi complessivi resi agli automobilisti”.