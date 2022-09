L’uragano Ian si è rafforzato in un uragano di categoria 4 “estremamente pericoloso” come previsto e come affermato mercoledì dal National Hurricane Center (NHC) degli Stati Uniti. “Si prevede che provocherà mareggiate pericolose per la vita, oltre a venti catastrofici e inondazioni nella penisola della Florida”, dove già sono state

evacuate oltre 1,7 mln di persone.

Come avverte l’NHC nel suo ultimo rapporto, al momento, Ian si trova a circa 120 chilometri a sud-ovest della città di Naples (Florida), in movimento con venti sostenuti a 220 km/h e raffiche ancora più forti.

L’uragano dovrebbe impattare sulla costa occidentale della Florida nelle prossime ore e spostarsi attraverso il centro dello stato, prima di uscire dall’Oceano Atlantico giovedì notte. Ian ha colpito Cuba martedì come un uragano di categoria 3, lasciandosi dietro inondazioni, case danneggiate, alberi caduti e interruzioni di corrente in tutto il paese. L’isola è ancora senza elettricità. L’uragano ha devastato l’isola con piogge torrenziali e venti fino a 200 chilometri orari. Nella provincia di Pinar del Rio evacuate circa 50 mila persone. Colpita anche l’Avana. I danni sono ingenti.