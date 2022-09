SPAZIO UFO- Il fenomeno UFO è una questione di ossessione e fascino per gran parte della comunità scientifica e degli utenti di Internet sul web. Questo è qualcosa che è stato reso più evidente di recente grazie alla comparsa di materiale video e foto che segnano l’esistenza di qualcosa di apparentemente inspiegabile.

Nel caso più recente, abbiamo la storia della comunità dell’Uttar Pradesh, nel nord dell’India, dove i cittadini hanno denunciato una serie di presunti avvistamenti.

Tuttavia, è necessario ricordare che questa nazione non ha esattamente un record impeccabile quando si tratta di comportamento e reazione a questo fenomeno.

Abbiamo come esempio triste e divertente il caso dello scorso anno 2020, quando un presunto UFO ha causato il terrore nella popolazione fino a quando non hanno scoperto che si trattava di un pallone a forma di Iron Man.

Ora, nel caso più recente, le notizie sono diventate virali per la comparsa di un treno di luci nel cielo, ma qui la spiegazione potrebbe essere più complessa.

Secondo un rapporto di Sputnik News, lunedì 12 settembre 2022 i residenti dell’Uttar Pradesh, nel nord dell’India, hanno visto una misteriosa scia di luci nel cielo notturno.

Parallelamente, diversi cittadini delle aree di Shravasti, Hardoi, Lucknow e Kanpur hanno condiviso video e foto di questo fenomeno sui social network, che ha causato una forte ondata di voci sulla comparsa di questo misterioso oggetto volante non identificato (UFO):

Anyone else see a mysterious trail of lights in the sky tonight? #ufo or #military pic.twitter.com/CfgdHOlejZ

After August 13 2002, where mysterious attacks went for 3-4 months, by insectiod electric robots like creatures blinking lights in night at state of #UttarPradesh They're back straight at capital Lucknow on September 12, after two decades I guess! #ET Most of us have camera now. pic.twitter.com/WdFd7nBQfr

— Anivesh Pant (@versatileastute) September 12, 2022