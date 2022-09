Fortinet® (NASDAQ: FTNT), leader globale nelle soluzioni di cybersecurity ampie, integrate e automatizzate presenta la serie di firewall hyperscale FortiGate 4800F, che definisce nuovi standard di sicurezza, scalabilità, performance e innovazione per soddisfare i requisiti dei clienti hyperscale e degli operatori di rete mobile 5G (MNO).

Dotato di 16 processori di rete di settima generazione (NP7), FortiGate 4800F offre prestazioni più elevate di qualsiasi altro firewall compatto, con Security Compute Ratings che garantisce prestazioni fino a 34 volte superiori rispetto alle soluzioni proposte dai concorrenti, compresa la capacità di supportare una media di 19 connessioni in più al secondo.

“Nessun altro firewall è più adatto a supportare l’hyperscale e il 5G. FortiGate 4800F non solo è il firewall hyperscale compatto più veloce del settore, con una capacità di 2,4 Tbps, ma è anche l’unico chassis 4RU sul mercato che include porte da 400GbE, 200GbE e 50GbE, il che consente ai clienti hyperscale e agli operatori di rete mobile di scalare senza problemi il proprio business senza interrompere l’operatività.

La combinazione di prestazioni e scalabilità che caratterizzano il nostro ultimo firewall contribuirà a rendere a prova di futuro gli investimenti delle aziende nei data center hyperscale, soprattutto considerando l’avvento del 5G e in considerazione del fatto che il volume e la velocità dei dati continuano ad accelerare ad un ritmo senza precedenti”, ha dichiarato John Maddison, EVP of Products and CMO di Fortinet.

Le grandi imprese e gli MNO hanno la costante esigenza di fare sempre di più utilizzando meno risorse. Per quanto riguarda i firewall, prestazioni più elevate con un ingombro ridotto fanno sì che la sicurezza diventi un fattore abilitante per l’adozione del 5G, consentendo ai provider di telefonia mobile di offrire nuovi casi d’uso per le imprese, le industrie e le infrastrutture critiche.

Garantisce, inoltre, ai clienti enterprise come gli e-retail ad alta velocità, le strutture di ricerca all’avanguardia, le istituzioni finanziarie e i cloud provider, l’accesso alle prestazioni, alla scalabilità e alla sicurezza necessarie per soddisfare le crescenti esigenze di business. La riduzione dei costi per spazio, raffreddamento e alimentazione è un ulteriore vantaggio per ottenere prestazioni più elevate in un fattore di forma più piccolo.

Tenendo conto di questi risultati, l’impegno di Fortinet nel superare i limiti di ciò che è possibile fare quando si parla di security performance ha creato il firewall più potente mai realizzato: FortiGate 4800F. Con uno chassis 4RU e interfacce da 400GbE, 200GbE, e 50GbE quest’ultimo modello della linea flagship di firewall Fortinet consente agli MNO di proteggere le reti 5G grazie alle seguenti funzionalità:

Accelerazione dell’adozione del 5G con una connessione IP sicura e il supporto di un numero di connessioni al secondo 19 volte maggiore : il 5G abilita massicce comunicazioni machine-to-machine che richiedono una connessione IP sicura ad ambienti non affidabili come Internet, siti edge e cloud. FortiGate 4800F consente agli MNO di garantire una scalabilità e performance importanti per le connessioni IP a reti e domini esterni con massicce prestazioni NAT di livello carrier (CGNAT) e hardware logging. Per ottenere una performance che soddisfi i bisogni di oggi e di domani, FortiGate 4800F supporta 25 milioni di connessioni al secondo per offrire agli MNO ciò di cui hanno bisogno per gestire i picchi di traffico e i grandi flussi di dati degli abbonati. Le aziende che hanno necessità di prestazioni ancora maggiori possono far convergere più firewall in un solo sistema unificato, ospitare applicazioni on-premise e offrire così la user experience richiesta.

Inoltre, Fortigate4800F offre una sicurezza hyperscale per i data center grazie alle seguenti funzionalità:

Consente l’interconnessione ultraveloce dei datacenter a 400G : grazie alle porte 400 GbE in un fattore di forma 4RU compatto, FortiGate 4800F consente alle organizzazioni di connettersi e replicare i dati in modo sicuro con flussi di traffico ultraveloci, assicurando al contempo la privacy e la riservatezza per garantire che tutti i dati e i servizi siano erogati vicino a clienti e partner. Le aziende che ambiscono ad elevatissime prestazioni possono far convergere più firewall in un singolo sistema unificato, ospitare applicazioni on-premise e offrire la user experience richiesta. Nell’aprile 2021, Fortinet è stato il primo fornitore a proporre porte da 400GbE su un firewall hyperscale attraverso FortiGate 7121F, seguito da FortiGate 3700F a maggio 2022. FortiGate 4800F consolida il primato di Fortinet quale unico fornitore in grado di offrire interfacce da 400GbE su un firewall per supportare i maggiori casi d’uso hyperscale.

La suite di firewall FortiGate di nuova generazione e hyperscale supporta le organizzazioni di tutte le dimensioni con le seguenti funzioni:

Sicurezza e alte performance su larga scala : I servizi di sicurezza FortiGuard AI-Powered offrono un’innovativa protezione in tempo reale per le minacce note, zero-day e sconosciute, tra cui IPS, DNS, AV e sandbox inline, per le implementazione edge e core dei data center che sfruttano la segmentazione e i dispositivi più granulari (OT/IoT), nonché le funzionalità di sicurezza web e delle applicazioni per una protezione perimetrale completa.

FortiGate 4800F vs. competitor

Di seguito è riportato un confronto tra i migliori firewall disponibili sul mercato e le prestazioni della serie FortiGate 4800F. Il Security Compute Rating è un benchmark (moltiplicatore di prestazioni) che confronta le prestazioni di FortiGate con la media del settore dei prodotti concorrenti di varie categorie che rientrano nella stessa fascia di prezzo.

Specification​ FortiGate 4801F1​ Security Compute Rating​ Industry ​ Average​ Palo Alto Networks​ PA-54503​ Check Point​ Quantum 28000​ Cisco​ Firepower 4145​ Juniper​ SRX54004​ Firewall​ 2.4Tbps​ 15x​ 158Gbps​ 136.4Gbps​ 145Gbps​ 80Gbps​ 270Gbps​ IPsec VPN​ 800Gbps​ 19x​ 42Gbps​ 34.8Gbps​ 49Gbps​ 23Gbps​ 60Gbps​ Threat Protection5 ​ 70Gbps​ 1.5x​ 46Gbps​ 61.8Gbps​ 30Gbps​ N/A​ N/A​ SSL Inspection ​ 55Gbps​ 5.5x​ 10Gbps​ -​ -​ 10Gbps​ N/A​ Concurrent Sessions​ 280M/ 1760M2​ 34x​ 51M​ 40M​ 32M​ 40M​ 91M​ Connections Per Second​ 900K/ 25M2​ 19x​ 1.3M​ 1.45M​ 615k​ 1.5M​ 1.7M​

È disponibile anche la variante non SSD Performance con licenza hyperscale applicata PAN: Calcolato con schede 2xNC e 2xDPC Juniper: SRX5400E-B2 Threat Protection include i servizi di sicurezza FortiGuard Application Control, FortiGuard IPS AI-Powered, Anti-Virus, Logging e Sandbox.