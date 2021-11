Super Follow, ecco come è cambiato Twitter per iPhone

Come ben sappiamo, nel settore della comunicazione, l’avvento del web e degli smartphone, nel corso del tempo, ha modificato completamente la nostra quotidianità. Anche il campo dell’intrattenimento è cambiato molto, dato che ci sono numerose piattaforme ormai di qualità tra cui trova risposta la domanda qual è il miglior sito per giocare a poker online.

Intrattenimento e social network vanno spesso e volentieri di pari passo. Quindi, non deve stupire come tutti coloro che hanno la passione per post e social, possano contare su una nuova funzionalità che è stata lanciata nientemeno che da Twitter, che ha da poco compiuto 15 anni. Interessante mettere in evidenza come, grazie a questa novità, ci sono ancora più alte possibilità di guadagno per i creator dotati di maggior ingegno e creatività, oltre che originalità.

Che cos’è il Super Follow

Si tratta di una novità di cui si discuteva e chiacchierava già da diverso tempo. In seguito al lancio del Super Follow avvenuto solamente sul mercato americano e canadese, ecco che il popolare social network ha ritenuto opportuno estendere questa novità un po’ a tutto il mondo e a ogni altro mercato internazionale, inclusa naturalmente l’Italia. E, proprio grazie a questa innovazione, ecco che la ben nota piattaforma di Twitter fa un altro passo in avanti verso il futuro, mettendo a disposizione degli iscritti un’esperienza ancora più rinnovata.

Questa nuova feature è stata introdotta già nel corso del mese di settembre, anche se in realtà se ne parla già dall’inizio dell’anno, il “Super Follow” ha preso il via nel corso delle ultime settimane, offrendo la possibilità di eseguire l’accesso a diverse pubblicazioni che vengono messe a disposizioni da specifici profili in cambio di una vera e propria sottoscrizione a pagamento.

Come è stato messo in evidenza da parte di Twitter nel corso degli ultimi mesi, tra questi utenti denominati “vip” sono compresi anche i creatori di contenuti, che hanno una notevole esperienza in un gran numero di settori, tra cui categorie come quella dei giornalisti, attivisti, scrittori e musicisti oppure attori. Insomma, tutti professionisti sono in grado di stimolare la conversazione e la partecipazione dei vari utenti sulla piattaforma mediante delle proposte sempre più innovative.

Il funzionamento del Super Follow

Per poter eseguire l’accesso al programma denominato Super Follow, come creator serve rispettare determinati requisiti che sono stati selezionati da parte di Twitter. Gli utenti devono rispettare il requisito dell’età, ovvero almeno 18 anni, oltre che il requisito in relazione al numero di follower, ovvero almeno 10 mila. Non solo, dato che c’è un altro requisito da rispettare, ovvero aver creato quantomeno 25 nuovi tweet nel corso del mese precedente. Nel caso in cui la richiesta di adesione al programma riceva approvazione, ecco che il quantitativo di pubblicazioni deve proseguire seguendo lo stesso ritmo, altrimenti si verrà esclusi da tale programma.

Dal punto di vista economico, il creator ha la possibilità di creare dei contenuti a dir poco esclusivi da far visualizzare a pagamento a tutti coloro che sottoscrivono un abbonamento al suo profilo. I guadagni, secondo quelle che sono le stime previste da parte del ben noto social network, possono raggiungere la soglia del 97% delle entrate per ogni sottoscrizione. In tal senso, va detto che Twitter tratterà il 3% ii tale cifra, fino ad arrivare al tetto dei 50 mila dollari: una volta oltrepassata tale cifra, ecco che la percentuale arriverà fino al 20%, lasciando che il restante 80% finisca nelle mani dell’utente.

D’altro canto, il sostenitore avrà la possibilità di effettuare il pagamento per una sottoscrizione che può avere un prezzo variabile in base chiaramente a quanto viene stabilito da parte del creator, con proposte di abbonamento da 2.99, 4.99 e 9.99 dollari con una durata pari a 30 giorni, con l’opportunità di eseguire l’accesso a specifici contenuti riservati esclusivamente ai fan.