Matteo Salvini ha diffuso su Twitter un video di un frammento tratto dal programma Tgr Leonardo (Rai Tre) del 16-11-2015 accompagnando la pubblicazione con un messaggio: “servizio su un supervirus polmonare Coronavirus creato dai cinesi con pipistrelli e topi, pericolosissimo per l’uomo (con annesse preoccupazioni)”. Il frammento video è vero. È stato trasmesso cinque anni fa sulla prestigiosa rivista scientifica della televisione pubblica italiana. Ma il suo contenuto, secondo alcuni scienziati, non è correlato all’attuale COVID-19.

I principali giornali hanno fatto eco alla controversia, tutti con dichiarazioni di esperti scientifici che negano categoricamente la teoria secondo cui l’attuale pandemia ha origine da quell’esperimento. Il video è stato trasmesso a novembre 2015 su TGR Leonardo, il programma di divulgazione scientifica di Rai 3. Nel rapporto, firmato da Maurizio Menicucci, è stato affermato che gli scienziati cinesi avevano creato un “supervirus polmonare di pipistrello e topo” a fini di studio.

Molti di noi interpretano il video come prova che Sars-CoV-2 (l’attuale coronavirus) è stato creato in laboratorio e quindi al di fuori del controllo degli scienziati. Tuttavia, la comunità scientifica ha negato categoricamente che l’attuale virus sia stato creato in laboratorio: sono convinti che l’origine del Coronavirus COVID-19 sia naturale.

Giuseppe Ippolito, direttore scientifico dell’ospedale Lazzaro Spallanzani, centro di spicco nella lotta contro il virus, aggiunge a questa negazione:

“È sempre la stessa storia immaginaria che di tanto in tanto siamo costretti a negare. Anche un gruppo di investigatori britannici ha dovuto intervenire di recente per difendere l’argomentazione del governo”.

Il direttore della RAI ha confermato che il rapporto del 16 novembre 2015 è stato realizzato “da una pubblicazione Nature”, ma che “solo pochi giorni fa la rivista ha chiarito che il virus menzionato nel video, creato in il laboratorio non ha nulla a che fare con l’attuale virus naturale Covid-19“.

Alcuni giorni fa, anche Nature ha pubblicato uno studio sulle sequenze genetiche di Sars-CoV-2 che dimostra senza dubbio che il virus ha un’origine naturale e zoonotica (animale). Quindi la storia del virus creato in laboratorio è confermata come una bufala.

