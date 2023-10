Shambhala, che è una parola sanscrita che significa “luogo di pace” o “luogo di silenzio“, è un paradiso mitico di cui si parla in antichi testi, incluso il Kalachakra Tantra e gli antichi scritti della cultura Zhang Zhung che precedono il buddismo tibetano nell’ovest del Tibet.

Un luogo dove possono vivere soli i puri di cuore

Secondo la leggenda, è una terra in cui possono vivere solo i puri di cuore, cioè coloro che hanno raggiunto l’illuminazione. Di conseguenza, il mitico regno buddista di Shambhala è un luogo in cui regnano l’amore e la saggezza e in cui le persone sono immuni dalla sofferenza, dalla miseria o dalla vecchiaia.

Rispondere alla domanda “cosa è Shambhala?” non è un compito facile. Si dice che Shambhala sia la terra dei mille nomi. È stato chiamato la Terra Proibita, la Terra delle Acque Bianche, la Terra degli Spiriti Radianti, la Terra del Fuoco Vivente, la Terra degli Dei Viventi e persino la Terra delle Meraviglie.

Gli indù lo chiamano Aryavartha (che significa “La terra dei degni”); i cinesi lo conoscono come Hsi Tien, il Paradiso Occidentale di Hsi Wang Mu; e per i vecchi credenti russi, è conosciuto come Belovoyde. Ma in tutta l’Asia, è meglio conosciuto con il suo nome sanscrito, Shambhala, Shamballa o Shangri-la.

La leggenda della terra mitica di Shambhala

Si dice che la leggenda di Shambhala risalga a migliaia di anni fa, e si possono trovare riferimenti a questa terra mitica in vari testi antichi. Gli scritti di Bön parlano di una terra strettamente correlata chiamata Olmolungring. Testi induisti come il Vishnu Purana menzionano Shambhala come il luogo di nascita di Kalki, l’ultima incarnazione di Vishnu che, secondo i credenti, segnerà l’inizio di una nuova “Età dell’Oro”. Il mito buddista di Shambhala è un adattamento del precedente mito induista.

Tuttavia, il testo in cui Shambhala viene discusso in modo esteso per la prima volta è il Kalachakra. Il Kalachakra si riferisce a un insegnamento e una pratica esoterica complessa e avanzata nel buddhismo tibetano. Si dice che il Buddha Shakyamuni abbia insegnato il Kalachakra su richiesta del re Suchandra di Shambhala.

Come accade con molti concetti del Kalachakra, si dice che l’idea di Shambhala abbia significati esterni, interni e alternativi. Ciò rende complicato per i non iniziati comprendere veramente cosa sia Shambhala.

Il significato esterno comprende che Shambhala esiste come luogo fisico, anche se solo gli individui con il karma appropriato possono raggiungerlo ed esperienziarlo come tale.

I significati interni e alternativi si riferiscono a comprensioni più sottili di ciò che Shambhala rappresenta in termini del proprio corpo e mente (interno) e durante la pratica meditativa (alternativo). Questi due tipi di spiegazioni simboliche vengono generalmente trasmesse oralmente dal maestro all’allievo.

Come ha sottolineato il quattordicesimo Dalai Lama durante l’iniziazione del Kalachakra a Bodhgaya nel 1985, Shambhala non è un paese qualsiasi:

“Anche se coloro che hanno un’affiliazione speciale possono effettivamente andarci attraverso la loro connessione karmica, tuttavia non è un luogo fisico che possiamo trovare. Possiamo solo dire che è una terra pura, una terra pura nel regno umano. E a meno che uno non abbia il merito e la vera associazione karmica, non si può davvero arrivarci“.

La profezia di Shambhala

Il concetto di Shambhala gioca un ruolo importante negli insegnamenti religiosi tibetani ed ha una particolare rilevanza nella mitologia tibetana sul futuro. Il Kalachakra profetizza il graduale deterioramento dell’umanità mentre l’ideologia del materialismo si diffonde sulla terra.

Quando i “barbari” che seguono questa ideologia si uniscono sotto un re malvagio e pensano di non avere più nulla da conquistare, le nebbie si dissiperanno per rivelare le montagne innevate di Shambhala. I barbari attaccheranno Shambhala con un enorme esercito equipaggiato con terribili armi. Successivamente, il re di Shambhala emergerà da Shambhala con un enorme esercito per sconfiggere le cosiddette “forze oscure” e segnare l’inizio di un’Età dell’Oro mondiale.

Sebbene il Kalachakra profetizzi una guerra futura, ciò sembra essere in conflitto con i voti degli insegnamenti buddisti che proibiscono la violenza. Ciò ha portato alcuni teologi a interpretare la guerra simbolicamente: il Kalachakra non fa appello alla violenza contro le persone, ma si riferisce alla battaglia interna del praticante religioso contro le tendenze demoniache interne.

L’ubicazione nascosta di Shambhala e la sua fusione con credenze straniere

La leggendaria storia di Shambhala ha attirato una strana varietà di occidentali, che l’hanno combinata con miti e credenze straniere per creare un miscuglio di idee che spesso vengono confuse con l’originale. Per molti secoli, numerosi esploratori e cercatori di saggezza spirituale si sono imbarcati in missioni alla ricerca del mitico paradiso di Shambhala.

Tra i nazisti tedeschi, ad esempio, alcuni funzionari di alto rango sono stati ricordati per le loro credenze nell’occultismo che li hanno spinti a inviare spedizioni ufficiali in Tibet. Study Buddhism ha riferito che alcune ricerche post-belliche sul nazismo hanno fatto affermazioni dubbie sul fatto che queste spedizioni fossero state inviate per trovare “gli antenati ariani a Shambhala e Agartha, città sotterranee nascoste sotto l’Himalaya”.

Sebbene molti abbiano riferito di essere stati lì, nessuno ha fornito prove della sua esistenza né è stato in grado di identificarne la posizione fisica su una mappa. Tuttavia, la maggior parte dei riferimenti colloca Shambhala nelle regioni montuose dell’Eurasia.

Antichi testi di Zhang Zhung identificano Shambhala con la valle del Sutlej nel Punjab o nell’Himachal Pradesh, in India. I mongoli identificano Shambhala con alcune valli del sud della Siberia. Nel folklore dell’Altai, si crede che il monte Belukha sia la porta d’ingresso a Shambhala.

Nel frattempo, gli studiosi buddisti moderni sembrano concludere che Shambhala si trovi nelle parti più alte dell’Himalaya, ora chiamate montagne Dhauladhar, intorno a Mcleodganj. Alcune leggende dicono che l’ingresso a Shambhala sia nascosto all’interno di un remoto monastero abbandonato in Tibet e custodito da esseri conosciuti come i Guardiani di Shambhala.

Per alcuni, il fatto che Shambhala non sia mai stato trovato ha una spiegazione molto semplice: molti credono che Shambhala si trovi proprio al limite della realtà fisica, come un ponte che collega questo mondo con uno oltre. Mentre molti ignorano Shambhala come il soggetto fantasioso di mito e leggenda, per altri la credenza in Shambhala risveglia un desiderio interiore di trovare un giorno questo regno utopico.