MISTERO ALIENI – Per decenni, gli ufologi hanno affermato che gli alieni sperimentano sugli esseri umani e l’aiuto dei militari all’interno di una base segreta a Dulce, nel New Mexico. Il pittoresco villaggio nel deserto di Dulce, nel New Mexico, ha meno di 3000 residenti e non ha nemmeno un semaforo. Ma la piccola comunità è un focolaio per ufologi e teorici che credono che sotto la città ci sia una struttura militare segreta a sette piani nota come Base Dulce.

Le leggende di una Base Aliena nel Nuovo Messico

Mentre i racconti dell’inspiegabile incentrati sui deserti regionali non sono una novità, le leggende di una base aliena del New Mexico hanno preso piede negli anni ’70. Forse le più incredibili sono state le affermazioni di Phil Schneider, un presunto ex ingegnere del governo, che ha affermato di aver contribuito a costruire la base aliena a Dulce, nel New Mexico, nel 1979. Ha affermato che lui e altri hanno incontrato alieni durante la costruzione, ma che i membri del servizio militare hanno avuto uno scontro a fuoco con gli extraterrestri e in seguito hanno negoziato un accordo di pace con gli esseri.

Sebbene non siano emerse prove concrete, continuano a circolare voci di

Prime indiscrezioni sulla Base Segreta di Dulce

, nel New Mexico.

Dulce ospita il quartier generale della riserva Jicarilla Apache del New Mexico settentrionale ed è in gran parte abitata da popolazioni indigene. Nonostante la sua piccola popolazione, attira molto turismo da parte degli ufologi, che organizzano ogni anno un evento chiamato “Dulce Base UFO Conference“. È importante notare che l’esistenza della stessa base aliena del New Mexico non è stata dimostrata, anche se le leggende che la circondano sono ben documentate.

Le storie sono emerse a metà degli anni ’70 quando il poliziotto di stato del New Mexico Gabriel Valdez ha riferito di una serie di inquietanti mutilazioni di bestiame. Valdez ha affermato di aver visto “sofisticati veicoli spaziali nei cieli di Dulce, vicino a dove si dice si trovi la Base, e di aver trovato una mucca mutilata”. “Le prove che sono state lasciate lì, sai, i predatori non si lasciano dietro maschere antigas, bastoncini luminosi, spazzatura radar”, ha detto Valdez. “Non lasciano quelle cose”.

John Lear: “esiste una struttura aliena a 7 piani”

Nel maggio 1990, John Lear affermò di aver ottenuto “quattro conferme indipendenti” che la struttura a sette piani era reale. John Lear era un ex pilota e uomo del governo, nonché il figlio dell’inventore del LearJet, quindi la gente ha dato credito alle sue affermazioni. Le sue affermazioni dettagliate sono arrivate al punto di descrivere diverse specie di alieni che avrebbero visitato la Terra. Le affermazioni di Lear sono servite come base per ulteriori affermazioni sulla base aliena del New Mexico.

Phil Schneider sui segreti della base Dulce

Phil Schneider ha affermato di aver assistito ad una battaglia nella Base Aliena di Dulce e di essere un ex dipendente del governo ed esperto di esplosivi coinvolto nella costruzione della base di Dulce. Forse la più famosa è la sua presentazione del 1995 in cui affermava che durante le fasi iniziali del progetto, i militari incontrarono entità aliene sottoterra e dovettero combatterle. Phil Schneider morì suicida nel 1996 dopo essere stato in tournée con le sue affermazioni basate su Dulce.

Per gli abitanti di Dulce non c’è niente di nuovo sotto il sole:

“Tutto il popolo di Dulce, con il quale vuoi parlare, ti racconterà ciò che ha visto. Non è una favola. Tutte le cose sono vere, e noi crediamo in ognuna di esse, perché anche noi le abbiamo viste”.

Guarda questo interessante video su YouTube e vieni a commentare l’articolo sulla nostra pagina Facebook “Spazio UFO“.