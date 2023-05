Uno studio ha scoperto che i mudskipper, una sottofamiglia di pesci che vivono sia sulla terra che in acqua, sono gli unici pesci che sanno chiudere gli occhi e potrebbero essere la chiave per capire come gli antichi animali hanno sviluppato la capacità di vivere sulla terra.

Gli scienziati pensano che chiudere gli occhi sia evoluto negli animali terrestri quando fecero la transizione dagli oceani circa 375 milioni di anni fa, pertanto lo studio di questo esempio di evoluzione convergente ha offerto indizi su come i nostri antenati primordiali si siano adattati alle rive della Terra.

Gli studiosi hanno tracciato la posizione in cui i pesci chiudevano gli occhi e hanno scoperto che, quando immersi nell’acqua, i mudskipper chiudevano gli occhi molto poco, ma quando erano in aria, li chiudevano spesso. Gli scienziati hanno quindi ipotizzato che gli antichi pesci probabilmente hanno raggiunto questo traguardo con una ristrutturazione della loro biologia rudimentale.