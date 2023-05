APOCALISSE IN ARRIVO – In una lettera scritta di proprio pugno da Isaac Newton e datata 1704, il fisico ha effettuato un calcolo basato su un frammento della Bibbia tratto dal Libro di Daniele. Secondo Newton, dovevano passare 1260 anni tra la rifondazione del Sacro Romano Impero da parte di Carlo Magno (anno 800) e la fine della vita umana.

“Poi i ‘tempi, tempi e mezzo tempo’ sono 42 mesi o 1260 giorni o 3 anni e mezzo, contando 12 mesi all’anno e 30 giorni al mese come veniva fatto nel calendario dell’anno primitivo”.

“E i giorni delle bestie dalla vita breve messi dagli anni dei regni vissuti, il periodo di 1260 giorni, se si conta dalla completa conquista dei tre re nel 800 dopo Cristo, finirà nel 2060 dopo Cristo”.

“Potrebbe finire dopo, ma non vedo motivo per cui dovrebbe finire prima”.

La Biblioteca Nazionale dell’Università Ebraica ha ereditato da un collezionista numerosi manoscritti risalenti al periodo tra il 1642 e il 1727. Una volta arrivati al museo, i manoscritti sono stati studiati.

Il Progetto Newton

Per questo è stato fondato il Progetto Newton in Inghilterra. Questo progetto si è occupato di decifrare i testi. I manoscritti mettono in evidenza un aspetto della vita del grande fisico inglese che molti non conoscono:

Newton era estremamente religioso, tanto da passare 55 anni cercando di decodificare la Bibbia, nella quale supponeva che si trovassero le leggi divine dell’universo.

Questo ha dato i suoi frutti: calcolare la data esatta in cui si verificherà l’Armageddon, ovvero l’ultima battaglia globale che porterà piaghe, guerre, il ritorno di Cristo e la fine del tempo.