CALDO RECORD – In una stazione meteorologica della provincia di Thanh Hoa, situata a nord del Vietnam, è stata registrata la temperatura record di 44,1 gradi C. Le autorità del Paese hanno reso noto questo fatto allarmante, in considerazione dei cambiamenti climatici e del riscaldamento globale.

L’Asia meridionale ha sperimentato una forte ondata di caldo per gran parte del mese di aprile, con molte nazioni che hanno registrato temperature record. Anche il Vietnam, che ha un clima vario dal Nord al Sud, non è immune dalla situazione attuale: infatti, il caldo si sta diffondendo in tutto il territorio nazionale.