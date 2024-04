Se non hai vissuto sotto una roccia negli ultimi 30 anni, saprài che Bill Gates, il cofondatore di Microsoft, è un appassionato lettore che ha collezionato un’enorme quantità di testi, come si può vedere nella sua biblioteca personale piena di libri e manoscritti rari, custoditi da un libraio professionale. Tuttavia, ciò che pochi sanno è che il miliardario informatico possiede uno dei manoscritti più importanti di Leonardo Da Vinci, che ha acquistato per una somma enorme.

L’Acquisizione del Codice Leicester

Era il 1994 quando Bill Gates partecipò a un’asta presso la Casa d’Aste Christie’s, senza sapere che quel giorno sarebbe stato offerto un manoscritto originale di Leonardo Da Vinci del XVI secolo, chiamato Codice Leicester. Gates pagò la somma di 30.802.500 dollari, diventando così il libro più costoso mai venduto nella storia.

La Digitalizzazione e la Condivisione

Tre anni dopo, il magnate digitalizzò tutte le sue pagine e le trasformò in file JPG, alcuni dei quali furono distribuiti come screensaver e sfondi per Windows in formato CD-ROM, inclusi in Microsoft Plus, in modo che tutti potessero ammirarlo.

La Mostra nei Musei

Nel 2015, Bill Gates ha prestato il taccuino a una serie di musei selezionati, passando per l’Istituto delle Arti di Minneapolis, la Sala Magliabechiana della Galleria degli Uffizi, tra molti altri in tutto il mondo.

Il manoscritto acquistato da Bill Gates, il Codice Leicester, è stato scritto tra il 1506 e il 1510 e contiene un totale di 72 pagine che offrono una strana visione dell’interno della mente del genio Leonardo Da Vinci, integrata da schizzi, diagrammi e prime iterazioni di idee.

Il manoscritto è considerato una delle 30 riviste scientifiche che si crede siano state effettivamente scritte da Leonardo Da Vinci, sebbene molti esperti lo considerino il più importante.

Il testo è scritto nello stile speculare famoso di Da Vinci, una forma di scrittura in cui le parole devono essere lette da destra a sinistra. Le parole sono scritte in una versione molto antica dell’italiano, che viene tradotta sui display tattili presenti in tutta l’esposizione.

I Pensieri di Leonardo Da Vinci sulle Acque

Il Codice Leicester si concentra principalmente sui pensieri di Da Vinci legati all’acqua, prendendo in considerazione le maree, i vortici e le dighe, e la relazione tra la Luna, la Terra e il Sole.

Il curatore dell’esposizione presso l’Istituto delle Arti di Minneapolis, Alex Bortolot, ha dichiarato al Star Tribune che non si trattava di un semplice documento che registrava i suoi processi di pensiero, ma di un documento in cui sviluppava realmente le sue idee, sottolineandone l’importanza.

Ha senso che un documento quasi ancestrale incentrato sul brainstorming attiri l’attenzione di una persona con la mentalità imprenditoriale di Bill Gates. Inoltre, il magnate ha richiesto personalmente che i visitatori che vogliono vedere l’esposizione siano sottoposti a un controllo di sicurezza simile a quello che si troverebbe in un aeroporto e, di solito, è disponibile per la visione una volta all’anno.

Se desideri vedere il manoscritto in formato digitale, qui è il link per il download. Chiaramente, non è tradotto e, a meno che tu non conosca l’italiano antico, dovrai visitare una delle sue mostre.