Roma Lazio streaming e diretta tv. Si gioca oggi domenica 26 gennaio 2020 alle ore 18 italiane il match Roma Lazio valido per la 21a giornata del campionato di calcio di Serie A 2019-2020. Qui di seguito tutte le informazioni su come e dove vedere Roma Lazio in tv e in diretta streaming.

La sfida di andata si era chiusa con un pareggio per 1-1, mentre l’ultima vittoria biancoceleste in un Derby in casa della Lupa risale al 30 aprile 2017 con un 1-3 targato Keita (autore di una doppietta) e Basta. Nei 75 precedenti in Serie A con la Roma come squadra di casa, il bilancio vede una prevalenza dei pareggi, 32, a fronte di 29 successi della Lupa e di 14 affermazioni dell’Aquila. Il Derby capitolino è la partita che ha visto più espulsioni nei 5 maggiori campionati europei negli anni 2000, ben 24.

Roma Lazio in diretta tv con Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). Gli abbonati Sky potranno avere la possibilità di vedere Roma Lazio streaming gratis con Sky Go su tutti i dispositivi dove il servizio è disponibile, dagli smart tv ai cellulari.

Pre partita, post partita e highlights visibili su SkyGo tra i servizi di streaming gratuito per gli abbonati per la visione su pc, smartphone e tablet. Nei rispettivi account ufficiali delle squadre su Twitter ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.

Le probabili formazioni di Roma Lazio.

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Spinazzola, Mancini, Smalling, Kolarov; Cristante, Veretout; Under, Lo. Pellegrini, Kluivert; Dzeko. Allenatore Fonseca. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Mkhitaryan, Pastore, Zappacosta, Zaniolo, Diawara, Perotti.

Lazio (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Immobile, Correa. Allenatore Inzaghi. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Marusic, Cataldi, Lukaku.