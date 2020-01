Cose da non crederci! Ha dell’incredibile infatti la storia che arriva dalla Russia. Una telecamera di sorveglianza ha catturato come una donna è caduta dal nono piano di un edificio su una montagnetta di neve raccolta sul marciapiede. Dopo pochi secondi, si è alzata e ha camminato come se non fosse successo niente. L’evento ha avuto luogo nella città russa di Izluchinsk, nel distretto degli Urali, secondo quanto riferito dai media locali giovedì scorso.

La donna di 27 anni ha chiesto ai vicini di chiamare un’ambulanza ed è attualmente ricoverata in un ospedale del reparto di terapia intensiva, sebbene i medici non temano

Una mujer en Rusia cayó desde el noveno piso de un edificio a un montaña de nieve en el suelo y, después de unos segundos, se levantó y se fue andando por su propio pie. pic.twitter.com/rXvGaHoVLj — RT en Español (@ActualidadRT) January 26, 2020

per la sua vita. Le autorità hanno avviato un’indagine per chiarire le circostanze di ciò che è realmente accaduto.