I residenti della città russa di Kranosyarsk (la mappa dello stato come foto dicopertina) hanno scoperto tramite i social media che un meteorite ha sorvolato la città e si è schiantato in periferia.

Il momento è stato catturato inda diverse telecamere di sorveglianza.

La sfera luminosa o palla di fuoco ha sorvolato la città siberiana intorno alle 20:00 (ora locale) di martedì 31 gennaio. Il volo del corpo celeste era visibile da diversi punti della città, ma finora non è stato stabilito il luogo esatto in cui è caduto. I residenti hanno sentito forti rumori e alcuni hanno persino sentito tremori nelle loro case.

