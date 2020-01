Napoli Juventus streaming e diretta tv. Il big match fra il Napoli di Gennaro Gattuso e la Juventus capolista dell’ex Maurizio Sarri accende la domenica sera della 21a giornata di Serie A: si gioca oggi domenica 26 gennaio 2020 alle ore 20:45 italiane. Qui di seguito tutte le informazioni su come e dove vedere Napoli Juventus in tv e in diretta streaming.

I partenopei vengono da una vittoria e 3 sconfitte consecutive in campionato, pur avendo conseguito in settimana l’accesso alle semifinali di Coppa Italia battendo la Lazio, mentre i bianconeri hanno collezionato 5 successi di fila nelle ultime 5 giornate di campionato, e hanno anch’essi ottenuto l’accesso alle semifinali di Coppa grazie alla vittoria interna sulla Roma.

Dove vedere Napoli Juventus streaming e diretta tv al posto di Rojadirecta.

Napoli Juventus in diretta tv con Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). Gli abbonati Sky potranno avere la possibilità di vedere Napoli Juventus streaming gratis con Sky Go su tutti i dispositivi dove il servizio è disponibile, dagli smart tv ai cellulari.

Pre partita, post partita e highlights visibili su SkyGo tra i servizi di streaming gratuito per gli abbonati per la visione su pc, smartphone e tablet. Nei rispettivi account ufficiali delle squadre su Twitter ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.

Le probabili formazioni di Napoli Juventus.

Napoli (4-3-3): Meret; Hysaj, Manolas, Di Lorenzo, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne. Allenatore Gattuso. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Koulibaly, Mertens, Maksimovic, Malcuit, Ghoulam.

Juventus (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Ramsey; Dybala, CR7 Cristiano Ronaldo. Allenatore Sarri. Squalificati: nessuno. Indisponibili: De Sciglio, Chiellini, Khedira, Demiral; Danilo.