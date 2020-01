Inter Cagliari streaming e diretta tv. Si gioca oggi domenica 26 gennaio 2020 alle ore 12:30 italiane il match Inter Cagliari valido per la 21a giornata del campionato di calcio di Serie A 2019-2020. Qui di seguito tutte le informazioni su come e dove vedere Inter Cagliari in tv e in diretta streaming.

I nerazzurri arrivano dopo il pari per 1-1 ottenuto contro il Lecce al Via del Mare, mentre il Cagliari ha pareggiato 2-2 in casa del Brescia nell’ultimo turno. Young si appresta a tornare in campo dopo una ventina di giorni dalla sua ultima presenza con la maglia del Manchester United: il 4 gennaio, in FA Cup, in casa del Wolverhampton.

Dove vedere Inter Cagliari streaming e diretta tv al posto di Rojadirecta.

Inter Cagliari in diretta tv con con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN e sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN: potete vedere il match sul canale 209 del satellite. Gli abbonati potranno avere la possibilità di vedere Inter Cagliari streaming gratis con DAZN su tutti i dispositivi dove il servizio è disponibile, dagli smart tv ai cellulari.

Pre partita, post partita e highlights visibili su SkyGo tra i servizi di streaming gratuito per gli abbonati per la visione su pc, smartphone e tablet. Nei rispettivi account ufficiali delle squadre su Twitter ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.

Le probabili formazioni di Inter Cagliari.

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Young, Barella, Borja Valero, Sensi, Biraghi; Lukaku, Lautaro Martinez. Allenatore Conte. Squalificati: Candreva. Indisponibili: Brozovic.

Cagliari (4-3-2-1): Olsen; Faragò, Walukiewicz, Klavan, Lu. Pellegrini; Nandez, Cigarini, Ionita; Nainggolan, Joao Pedro; Simeone. Allenatore Maran. Squalificati: Pisacane. Indisponibili: Pavoletti, Rog, Cerri, Ceppitelli, Cacciatore, Mattiello.