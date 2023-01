La chirurgia maxillo facciale ha come obiettivo la risoluzione delle problematiche che riguardano sia lo scheletro facciale che la struttura del volto, e mira a far recuperare al paziente una piena funzionalità delle diverse aree e a migliorare l’aspetto estetico.

Sono diverse le possibilità offerte da questa particolare branca della medicina chirurgica, che viene utilizzata per riposizionare i vari distretti che compongono il viso: dalla mascella agli zigomi, dalle orbite al naso passando per la mandibola e il mento.

Il chirurgo, inoltre, in base alle necessità del soggetto, può ingrandire o ridurre alcuni segmenti, nonché innestarli in posizioni differenti al fine di aiutare la persona a ritrovare una funzionalità corretta delle varie regioni del viso.

Naturalmente, quando si ha la necessità di sottoporsi a un intervento maxillo facciale è opportuno rivolgersi a professionisti specializzati, dalla comprovata esperienza in questa particolare branca della chirurgia. Il medico, infatti, deve conoscere approfonditamente la struttura anatomica del volto e possedere notevoli doti tecniche.

Chirurgia maxillo facciale: quali possibilità

La chirurgia maxillo facciale offre diverse possibilità, che comprendono sia la risoluzione di deformità o malattie congenite (presenti, cioè, fin dalla nascita), sia problematiche relative a patologie oncologiche che traumi facciali di varia natura.

Per quanto riguarda la categoria della cosiddetta chirurgia oncologica, il medico può intervenire efficacemente per ripristinare la funzionalità di diverse aree del cavo orale compromesse da tumori, come quello alle ghiandole salivari, quello che colpisce la bocca e quello della pelle.

Ottimi risultati, poi, si ottengono nel trattamento delle alterazioni congenite: queste, di varia gravità e possono anche insorgere nel corso dello sviluppo e causare diversi problemi di natura funzionale, oltre che estetica.

Un altro campo nel quale è utilizzata la chirurgia maxillo facciale è quello che attiene alla cura dei traumi facciali, infatti il chirurgo che opera in questo settore è il professionista incaricato di ripristinare la corretta posizione di ossa, muscoli e tessuti molli del volto. I traumi possono essere causati da vari fattori, fra i quali gli incidenti stradali, le cadute o gli infortuni sportivi.

Su quali fratture interviene la chirurgia maxillo facciale?

Una delle fratture più frequenti, determinata anche dalla particolare fragilità dell’area è quella che riguarda il naso. Molto diffusa fra chi pratica sport ad alto contatto, oltre a provocare un intenso dolore, può compromettere la funzionalità dell’area dando origine a problematiche respiratorie.

Un’altra tipologia di frattura particolarmente comune è quella agli zigomi, che può essere composta, scomposta, semplice o comminuta: a seconda della natura del trauma il chirurgo utilizzerà la tecnica più adatta.

Altre fratture che riguardano il viso sono quella della mascella, della mandibola e dell’orbita, la quale rappresenta il terzo tipo di trauma più comune dopo quello allo zigomo e al naso.