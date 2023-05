Statistiche e numeri del derby tra Milan e Inter in Champions League. Questa stagione le due squadre si affrontano per la prima volta cinque volte, con i nerazzurri in vantaggio grazie a due vittorie. Solo una volta due italiane si erano sfidate in semifinale della Champions League, nel 2002/03, con il Milan che ha avuto la meglio sull’Inter.

Il Milan non ha mai perso contro l’Inter in Champions League e ha vinto o superato il turno nei quattro precedenti. L’Inter ha segnato solo un gol contro il Milan in Champions League. L’ultimo Derby di Milano si è concluso con la vittoria dell’Inter per 2-1.

Zlatan Ibrahimovic è il miglior marcatore in attività nei derby di Milano con 10 gol, mentre Andriy Shevchenko è il primo in assoluto con 14 reti. Lautaro Martinez ha segnato sette gol contro il Milan, mentre Olivier Giroud ha segnato una delle sue cinque doppiette proprio contro l’Inter.

Rafael Leão ha registrato tre gol in una singola partita solo una volta con la maglia del Milan. Edin Dzeko e Oliver Giroud sono i giocatori più anziani coinvolti in almeno 10 gol nella stagione 2022/23, mentre Hakan Çalhanoglu ha realizzato il maggior numero di gol e assist nella maglia rossonera.

Helenio Herrera è l’allenatore con più panchine nei derby di Milano, Carlo Ancelotti quello con più successi. Stefano Pioli può superare Roberto Mancini in sesta posizione tra i tecnici con più presenze nei derby di Milano.